Cumhurbaşkanı izin vermedi, Başbuğ Yüce Divan’da yargılanmayacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eski Genelkurmay başkanı İlker Başbuğ’un Yüce Divan’da yargılanmasına izin vermedi. Yasaya göre Yüce Divan’ın genelkurmay başkanını yargılamak için cumhurbaşkanlığından soruşturma izni alması gerekiyor.

İlker Başbuğ (Fotoğraf: DHA)

‘Ergenekon davası’ sanığı olarak 26 ay cezaevinde kalan Başbuğ, İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce 2013 yılında ‘müebbet hapis’ cezasına çarptırılmış, Yargıtay’ın bozma kararının ardından dava 2017 yılında yeniden görülmeye başlamıştı.

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Davaya bakan İstanbul 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Başbuğ’un da aralarında olduğu 19 sanığın dosyasını ‘Yüce Divan’ sıfatıyla yetkili ve görevli Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) göndermişti.

Mahkeme, bu kararına gerekçe olarak, ‘genelkurmay başkanının sadece Yüce Divan’da yargılanabileceği’ni gösterirken, AYM üyelerinden oluşan Yüce Divan, Başbuğ’un davasını bugün görecekti; ancak cumhurbaşkanlığından izin çıkmadı.

Cumhuriyet’in haberine göre Erdoğan, AYM’den gelen başvurunun ‘işleme konulmamasına’ karar verdi. Böylelikle Başbuğ yargılanmayacak.

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Başbuğ yeniden görülmeye başlayan ‘Ergenekon davası’ndan beraat istenmeyip dosyasının ayrılmasına karar verilmesine isyan etmiş, “Beni ‘FETÖ’cü hakimler ve savcılar sanık yaptı, halen sanığım. Yasallık kazandırıyorsunuz” demişti.