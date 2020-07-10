Cumhurbaşkanı imzaladı: Ayasofya Diyanet’e devredilerek ibadete açılıyor

Danıştay’ın Ayasofya’da ibadetin önünü açan kararının ardından, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kararı imzaladı.
Bu kararı imzaladığını Twitter hesabından duyuran Erdoğan, “Hayırlı olsun” yazdı. Cumhurbaşkanı, Ayasofya’nın Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredildiğini ve ibadete açıldığını kaydetti.
Karar, Resmi Gazete’de yayınlandı.
29 Mayıs’ta, İstanbul’un fethinin 567’nci yılında Ayasofya’da Fetih Suresi okunmuş, canlı yayınlanmıştı. Yayına video konferans yöntemiyle katılan Erdoğan surenin Türkçe mealini okumuştu.