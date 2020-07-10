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Cumhurbaşkanı imzaladı: Ayasofya Diyanet’e devredilerek ibadete açılıyor

Danıştay’ın Ayasofya’da ibadetin önünü açan kararının ardından, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kararı imzaladı.

Fotoğraf: DHA

Bu kararı imzaladığını Twitter hesabından duyuran Erdoğan, “Hayırlı olsun” yazdı. Cumhurbaşkanı, Ayasofya’nın Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredildiğini ve ibadete açıldığını kaydetti.

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Karar, Resmi Gazete’de yayınlandı.

Fotoğraf: Twitter

29 Mayıs’ta, İstanbul’un fethinin 567’nci yılında Ayasofya’da Fetih Suresi okunmuş, canlı yayınlanmıştı. Yayına video konferans yöntemiyle katılan Erdoğan surenin Türkçe mealini okumuştu.

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