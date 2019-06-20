Cumhurbaşkanı faizleri ‘kısa süre içinde’ düşüreceğini söyledi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yüksek faiz politikalarına karşı olduğunu, Merkez Bankası’nın (MB) şu anda uyguladığı politika faizi olan yüzde 24 için “Böyle bir şey olamaz” derken kesin bir çözümü kısa zaman içerisinde getireceklerini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Cumhurbaşkanı, yabancı basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, MB’nin bağımsızlığını desteklediğini söyledi ancak “Yüksek faiz politikasına karşıyım” dedi.

Reklam

“Faiz bize zarar veriyor” diyen Erdoğan, bu düşüncesini en yakınındakilerin birçoğunun da paylaşmadığına dikkat çekerek yüksek faizi tartışarak çözebileceklerine inandığını da belirtti.

Erdoğan şunları söyledi:

“Türkiye’nin çok dikkatli bir şekilde (yüksek faiz politikasından) bir dönüş yapması gerekli.

Reklam

Ben Merkez Bankası’nın bağımsızlığı ifadesine katılıyorum. Ama şunu çok açık net söyleyim tabii faiz politikalarına hele hele yüksek faiz politikasına karşıyım. Yüksek faiz politikalarına karşı olmamım en önemli sebebi şudur: Yüksek enflasyonun bana göre en önemli sebebi yüksek faizdir. Yüksek faiz eğer aşağıya çekilmezse enflasyon da kesinle aşağı düşmeyecektir” dedi.

Benim tezim şudur: Enflasyonla faiz doğru orantılıdır. Faizi aşağı çekerseniz enflasyon aşağı düşer. Faizi yükseltirseniz enflasyon da yükselir. Bakınız şu anda ABD Merkez Bankası (Fed) biliyorsunuz enflasyonu düşürme kararı aldı. Ama benim ülkemde maalesef şu anda politika faiz yüzde 24. Böyle bir şey olamaz. Onun için buraya kesin bir çözümü inşallah kısa zaman içerisinde getireceğiz. Çünkü bu faiz politikasından Türkiye’nin çok dikkatli bir şekilde bir dönüş yapması gerekiyor.”

MB haziran ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 24 seviyesinde sabit tutmuştu. MB’nin yaptığı değişiklikler ise ekonomistler tarafından indirim hazırlığı olarak algılanmıştı.

‘Faiz sorununu çözeceğiz’

Erdoğan şöyle devam etti:

“Faiz bize zarar veriyor, benim düşüncem bu ama benim düşüncemi en yakınımdaki arkadaşlarımın bir çoğu paylaşmıyor. Gerçek ortada olduğu halde enflasyon yükseldiği halde. Kendilerine bunu zaten yüksek enflasyonla ispatlamış olmamıza rağmen. Ama tartışa tartışa bu işi çözeceğimize inanıyorum.”

“Trump’ın mesela ABD’de faizin yüksek olduğunu, bunun düşürülmesi gerektiğini söylemesi gibi… Japonya’da, İsrail’de, AB üyesi ülkelerde faiz nerelerde biliyorsunuz. Peki bize ne oluyor da böyle yüksek politika faizi ile hareket ediyoruz? Yüksek… Bu noktada faiz olduğu sürece o ülkede yatırım olmaz.”

‘Yatırım atağı başlayacak’

Siz yüksek faiz uygularsanız yatırımcı o girişimci ruhunu uygulayamaz. Bunu başardığımız andan itibaren, ben inanıyorum ki süratle bir yatırım atağı Türkiye’de başlayacaktır. Bu yatırım atağı ile birlikte istihdam da süratle artacaktır. İstihdamın atmasıyla bir taraftan da üretim imkanı artacak, ihracatımız daha da artacak böylece büyüme de gelişmeye başlayacaktır.”