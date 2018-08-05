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Yaramazlara biraz batar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘füze’li koruma

 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Çamlıca Camii inşaatını ziyaretinde füzeli koruma dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı, bugün Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’la birlikte cami inşaatına gitti.

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Erdoğan ziyaretini sürdürürken, çok sayıda polis ekibi de inşaat çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

DHA’nın servis ettiği fotoğraflarda, polislerden birinin füze taşıdığı görüldü. Füzenin omuzdan ateşlenen, hava savunma füzesi olduğu bildirildi.

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