Cumhurbaşkanı Erdoğan üç hükümlünün cezasını kaldırdı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Adli Tıp Kurumu raporuna göre ‘sürekli hastalığı bulunan’ 43, 45 ve 47 yaşlarındaki üç hükümlünün kalan cezalarının kaldırılmasına karar verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, 2002 yılında kasten öldürme suçundan 15 yıl ağır hapis, ruhsatsız silah kullanmaktan ise 10 ay hapis cezasına çarptırılan; ayrıca 2012 yılında kamu görevlisini kasten yaralama suçundan dokuz ay hapis cezası verilen 45 yaşındaki Mustafa Karaman’ın kalan cezası Adli Tıp Kurumunun ‘sürekli hastalık, sakatlık ve kocama hali’ raporu sebebiyle kaldırıldı.

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47 yaşındaki İsmail İpek’e ‘kocama hali’ raporu

Nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kamu görevlisine direnme, tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından cezalandırılmasına karar verilen, 2018 yılında bu cezaları kesinleşerek 42 yıl 18 ay hapis cezasına çarptırılan 47 yaşındaki İsmail İpek’in kalan cezası da Adli Tıp Kurumunun ‘sürekli hastalık, sakatlık ve kocama hali’ kapsamında bulunduğunu belirten raporu sebebiyle kaldırıldı.

Kasten öldürme suçundan 2002’de müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen ve cezasının infazı sırasında şartlı tahliye edilen, kamu görevlisine hakaret ve kasten yaralama suçlarından 2010 yılında 11 ay 20 gün ve 5 ay hapis cezaları ile cezalandırılan ve bu cezaları kesinleşerek aynı mahkemenin 2014’teki kararıyla 16 ay 20 gün hapis cezası olarak içtima ettirilen ve denetim süresinde kasıtlı bir suç işlemesi nedeniyle ikinci suçu işlediği tarih ile şartlı tahliye tarihi arasında geçen 9 bin 421 gün cezasının aynen infazına karar verilen 43 yaşındaki Uğur Fidancı’nın kalan cezasının da ‘sürekli hastalık hali kapsamında bulunduğu’ belirtilen Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda kaldırılmasına karar verildi.