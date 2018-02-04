Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tabanımız ‘bizi de Afrin’e gönder’ diyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin, “Halkımın bu olaya yaklaşımını görüyoruz. Şehit ailelerinin yaklaşımını görüyorum. Tabanımız ‘bizi de Afrin’e gönder’ diyor. Böyle bir ruh var” dedi.

Erdoğan bu bağlamda CHP’yi de eleştirmekten geri durmadı: “Bay Kemal bu ruhtan nasipsiz. CHP’nin baştan itibaren yaklaşımı ne millî ne yerli.”

Reklam

Erdoğan, Vatikan’a hareket öncesi, Atatürk Havalimanı’nda basın açıklaması yaptı.

Vatikan’ın Kudüs açıklamalarına ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, “Bundan sonraki süreç nedir? Gelin Kudüs’ü Filistin’in başkenti olarak kabul edin gelinecek nokta bu. Buna çalışıyoruz. Amerika’nın şu anki yaklaşımı zaten tamamıyla doğru olmayan ‘ben yaptım oldu’ anlayışına dayalı bir gelişmedir. Amerika burada yalnızlıkları oynamıştır. Bugüne kadar gelene yönetimlerden Trump gibi düşünenler çok oldu ama bu adımı atmadılar. Dünyadan alacakları tepkiyi bildikleri için atmadılar. Sayın Trump böyle bir adım atmakla çok yanlış ve kendisini dünyada yalnızlığa itecek bir adım attı. Her şey güçle olmuyor. Ekonomik, silah gücünüz olabilir ama unutmayalım ki siyasi güç çok önemlidir nitekim o cevap da siyasi gücün tecelli etmesidir” diye konuştu.

İnce’nin açıklamaları

CHP’nin 36’ncı Kurultayı’na ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, “Kongreler partilerin iç meselesidir. 4-5 aday konuşulurken sonunda iki adaya düştü. Seçimi kaybeden kişinin yapmış olduğu açıklamalar kongrenin akıbetini, içeriğini, yapısını gayet güzel tanımlıyor. Bunun dışında kongre ile ilgili söyleyecek hiçbir şeyimiz olamaz” dedi.

‘Bahçeli’ye katılıyorum’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili CHP’yi eleştirmesine ilişkin açıklamalarını değerlendirmesi istenen Erdoğan, “Sayın Bahçeli’nin açıklamalarını aynen paylaşıyorum. CHP’nin baştan itibaren yaklaşımı ne millî ne yerli. CHP’nin yaklaşımı tamamen terör örgütlerine yakın bir yaklaşımdır. PYD, YPG, PKK’nın yaklaşımı ne ise aynı şekilde CHP’nin de odur. Bizim Zeytin Dalı operasyonumuzu sulandıran buna bu kadar uzaktan duran bir kişinin Türk siyasetinde milli ve yerli bir yeri olamaz. Ona da gerekli cevabı zaten milletim verecektir. Şu anda şehitlerimizin ruhaniyeti onu akan kanlarda da boğacaktır. Bu nasıl bir yaklaşım şehitlerimizi görmüyor musun? Şehitlerimiz niye gidiyor oraya? Nereye gideceklerinin adresini de sana soracak halleri yok. Senin gittiğin, gideceğin yer belli. Benim şehidimin de gittiği, gideceği yer belli. Onun için sayın Bahçeli’nin yaklaşımını aynen paylaşıyorum” ifadelerini kullandı.

‘Şehitlerimiz de oluyor’

Erdoğan, “İnandığımız yolda kararlılıkla devam ediyoruz. Az önce itibari ile 935 teröristi etkisiz hale getirdik. Tabii ki bu arada şehitlerimiz de oluyor. Unutmayalım korkaklar zafer anıtı dikemez. Bu işler öyle bay Kemal’in yapabileceği işler değil. Bu işler bu milletin bağrından çıkmış yiğitlerin yapacağı işlerdir. Bu kararlılıkla tüm Anadolu’yu dolaşıyorum. Halkımın bu olaya yaklaşımını görüyoruz. Şehit ailelerinin yaklaşımını görüyorum. Tabanımız ‘bizi de Afrin’e gönder’ diyor. Böyle bir ruh var. Bay Kemal bu ruhtan nasipsiz” dedi.