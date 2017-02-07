Cumhurbaşkanı Erdoğan referanduma ‘ses verdi’: Bu hafta içinde kararı alırız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Meclis’te onaylanan ‘partili cumhurbaşkanlığını’ merkeze alan anayasa değişiklik teklifini bu hafta içinde imzalayacağını söyledi.

Resmi ziyaret için Türkiye’de bulunan Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu’yla bir araya gelen Erdoğan, görüşme sonunda yaptığı konuşmada teklife ‘Evet’ diyeceğini Mersin’de açıkladığını hatırlatırken, “Mevsim koşulları itibarıyla değerlendirme yapıyoruz. Milletimizin aydınlık geleceğine ter akıtmak için bekleyen insanlarla yürüyecektir. Öyle zannediyorum ki bu hafta içinde biz de kararımızı veririz. Bu kararla birlikte de adım atılmış olur” diye konuştu.

MHP lideri Devlet Bahçeli’ye bugün yaptığı konuşma nedeniyle teşekkür eden Erdoğan, “Milletim Kandil’e, İmralı’ya olumlu mesaj göndermeyecektir” dedi.

Bahçeli, söz konusu konuşmada, Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek’e karşı da Erdoğan’ın yanında olduğunu ilan etmişti:“Anayasa değişikliğine ‘Evet’ diyoruz ya sıkıntıları bunlardır. Buradan söylüyorum, Eğer Doğu Perinçek ve hayırcı yoldaşlarıyla Erdoğan arasında tercih hakkımız olacaksa sayın Erdoğan’ı tercih edeceğimizi herkesin bilmesi gerekir. Bunlar çılgına dönse de millet için, devlet için evet, Türklüğün bekası için evet diyeceğiz.”

Ne olmuştu?

‘Başkanlık sistemi’ni de içeren anayasa değişikliği teklifine ilişkin maddeler, Meclis’te kurulan komisyondan AKP ve MHP’lilerin işbirliğiyle 29 Aralık 2016’da geçmişti. Komisyona 21 madde olarak gelen teklif, 18 maddeye düşerken, değişiklik teklifi 9 Ocak’ta Meclis’te görüşülmeye başlamıştı.

Anayasa değişikliği teklifinin ilk turunda maddeler yedi gün içinde oylamaya sunulup kabul edilmişti.

18 Ocak tarihinde başlayan ikinci tur görüşmelerde ise, maddeler ve teklifin tümü yeniden oylanmış, görüşme ve konuşma yapılmamış, sadece değişiklik önergeleri ele alınmıştı.

Anayasa değişikliğinin ikinci turunda oylanan tüm maddeler yine AKP ve MHP’lilerin işbirliğiyle Meclis’ten geçmişti.

Erdoğan, kendisine yollanan teklifi henüz imzalamadı.