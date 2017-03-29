Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Gülnur Aybet’i başdanışmanı olarak atadı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yıldız Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Profesörü Gülnur Aybet’i, başdanışmanı olarak atadı.

AA’nın cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre Erdoğan’ın yeni başdanışmanı Aybet, 2014-2016 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü başkanlığını ve BAUCESS Güvenlik Araştırmaları Merkezi kurucu direktörlüğünü yaptı. Aybet, 2013’te İstanbul Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü kurdu.

Aybet, uluslararası ilişkiler alanında Southampton Üniversitesinde yüksek lisans, Londra King’s College’da savaş bilimleri alanında ikinci yüksek lisansını yaptı, doktorasını Nottingham Üniversitesinde uluslararası ilişkiler alanında tamamladı.

Gülnur Aybet, British Akademi, NATO ve TUBİTAK tarafından yürütülen birçok projenin yöneticiliğini de yaptı.

School of Advanced International Studies, John Hopkins Üniversitesi, St Antony’s College, Oxford Üniversitesi ve Woodrow Wilson Center da misafir araştırmacı olarak bulunan Aybet, 2009’da The Times gazetesi tarafından Britanya’nın en güçlü 20 Müslüman kadınından biri seçildi.