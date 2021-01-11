Erdoğan: Perşembe veya cuma günü aşı uygulamasına başlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamasında, aşılamanın perşembe veya cuma günü başlayacağını aktardı.

Fotoğraf: AA

Erdoğan’ın açıklamasından önce çıkan satır başları şöyle:

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*Geçtiğimiz yılı oldukça büyük bedeller ödeyerek geride bıraktık.

*Bu dönemde Türkiye yüzde 9.9 oranında daraldı

*Üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre sanayi üretimimiz yüzde 30, perakende satış hacmimiz yüzde 25 oranında arttı. Aynı dönemde imalat sanayi kapasite kullanım oranı yüzde 73’e yükseldi.

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*Yeni yılda önceliklerimiz fiyat istikrarı ve bir süredir üzerinde çalıştığımız reformlar olacaktır.

*Türkiye’nin huzurunu kaçırmak isteyenlerin neye cevap vermek istediklerini gayet iyi biliyoruz. Artık bu ülkede cumhurbaşkanı milletin yarısından fazlasının iradesiyle belirleniyor.

*Teröriste terörist demekten bile aciz bu sözde genel başkanı, CHP seçmeninin sağduyusuna, aziz milletimizin irfanına havale ediyoruz.

*Siyasi ve sosyal kaos denemeleriyle 83 milyonun huzurunu kaçıranlar, karşılarında hukuku bulmaya devam edeceklerdir.

*Cumhurbaşkanı olarak yasama, yürütme ve yargı gücünü, milletimizi bu tehditlere karşı korumak için seferber etmek anayasal vazifemizdir.

*Günlük kullanımdan tarımsal sulamaya kadar her alanda tasarrufu esas alan bir anlayışla hareket etmek mecburiyetindeyiz.

*2023’e kadar enerji tüketiminde yüzde 14’lük bir tasarruf oranına ulaşmayı planlıyoruz.

*Hedefimiz, önümüzdeki 5 yıl içinde en fazla katma değere sahip ürünlerin başında gelen altın üretimini 100 tona yükseltmektir.

*İki yıl önce başlattığımız Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile 24 milyar ton petrole eş değer bir tasarruf sağlamayı hedefliyoruz.

*2033 yılına kadar enerjide tasarruf ettiğimiz rakamı 30 milyar doların üzerine çıkartacağız.

*Aldığımız tedbirler sayesinde salgının artış hızını geriletmeyi başardık. Salgının yükü de önemli ölçüde hafifledi.

*Salgın tedbilerinin faaliyetlerine ara verilen esnaflarımız, öğrencilerimiz, çalışanlarımız başta olmak üzere vatandaşlarımız üzerinde yol açtığı sıkıntıları biliyoruz.

*Tedbirleri sürdürmeye mecburuz. Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesi ile birlikte kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız.

*Gelinen aşamada salgınla mücadelede önemli bir husus da aşı çalışamalarıdır. Türkiye uygulama aşamasına gelen her ürünle ilgilenmektedir

*Halihazırda Çin menşeli bir aşıyı ülkemize getirdik. Alman menşeli bir aşıyla ilgili de anlaşmamızı yaptık ancak görüşmeler devam ediyor.

*Ülkemize gelen aşılan kullanıma sunulabilmesi için test süreleri tamamlanır tamamlanmaz uygulamaya geçilecektir.

*(Toplantıda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya seslenerek) Sayın bakan, herhalde bu hafta sonuna kadar buna başlayacağız değil mi?… Perşembe veya cuma olur diyor. İnşallah, böylece belirlenen sıraya göre bu hafta sonu kampanyamız başlamış olacak.