Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü töreninde ‘Evet’i anlattı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Çanakkale Zaferi’nin 102’inci yıldönümü için düzenlenen törende, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan 16 Nisan’daki anayasa değişikliği referandumu için ‘Evet’ propagandası yaptı.

Erdoğan, törende yaptığı konuşmada anayasa değişikliğinin Türkiye için ‘tarihi bir fırsat’ olduğunu öne sürerek şunları söyledi: “Darbelerin, krizlerin, kaosların sebebi olan mevcut sistem yerine dünyanın en gelişmiş ülkelerinin kullandığı sisteme geçiyoruz. Bunun adını ‘cumhurbaşkanlığı sistemi’ olarak koyduk ve milletimizin önüne getirdik. Bu sistem çeviri değil, yerlidir. Kendisini yerli ve millin olarak gören herkes bu anayasa değişikliğini sahiplenmelidir.”

‘İdam bana gelsin onaylarım’

16 Nisan’daki referandumun ardından idam cezasının Meclis’ten geçeceğine inandığını belirten Erdoğan, kendisine sunulması halinde idam cezasının geri gelmesini onaylayacağını yineledi: “George ne diyecek, Hans ne diyecek? Bunlar bizi ilgilendirmez. 15 Temmuz musibeti bize, ülkemizin uzun zamandır ihtiyacı olan bir değişimin artık kaçınılmaz olduğunu gösterdi.”

‘Yazıklar olsun size’

Türkiye’nin son dönemde gerginlik yaşadığı bazı Avrupa ülkelerine yüklenmeyi sürdüren Erdoğan, her zaman ‘dik durduğunu’ öne sürdü: “Ne yaparsanız yapın, bu milleti yolundan çeviremeyeceksiniz. 16 Nisan’da benim milletim, Batı’nın bu yanlış cevabına en güzel cevabı sandıklarda, demokratik bir şekilde verecektir. Bütün bu olanlar, herkesi bir yere doğru sevk ediyor. Yurt dışında üç milyona yakın seçmenimiz var. Bunları engellediler, varsın engellesinler. Kim olursa olsun, biliniz ki cumhurbaşkanınız her zaman dik durdu. Bundan sonra da dik duracaktır.”