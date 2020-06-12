Cumhurbaşkanı danışmanı Yerlikaya, Vakıfbank Yönetim Kurulu üyesi oldu

Vakıfbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamaya göre gençlik ve spor bakan yardımcısı Hamza Yerlikaya, Vakıfbank Yönetim Kurulu üyesi oldu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Bankaya bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanan eski milli güreşçi Yerlikaya, aynı zamanda cumhurbaşkanı başdanışmanı görevini de yürütüyor.

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‘Beyefendiler üç maaş almadan yaşayamıyor’

Atamaya tepki gösteren gazeteci Barış Yarkadaş, Yerlikaya’nın üç yerden maaş alacağını söyleyerek şu mesajı paylaştı: “Batan ekonomiyi kurtarmanın formülü bulundu! Eski milli güreşçi, Bakan Yardımcısı ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hamza Yerlikaya, Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyesi yapılmış. Beyefendiler, 3 ayrı maaş almadan yaşayamıyor sanırım. Ayrıca hangi birikimle bu görevi alıyor; o da ayrı sorun..”