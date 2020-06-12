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Yaramazlara biraz batar!

Cumhurbaşkanı danışmanı Yerlikaya, Vakıfbank Yönetim Kurulu üyesi oldu

Vakıfbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamaya göre gençlik ve spor bakan yardımcısı Hamza Yerlikaya, Vakıfbank Yönetim Kurulu üyesi oldu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Bankaya bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanan eski milli güreşçi Yerlikaya, aynı zamanda cumhurbaşkanı başdanışmanı görevini de yürütüyor.

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‘Beyefendiler üç maaş almadan yaşayamıyor’

Atamaya tepki gösteren gazeteci Barış Yarkadaş, Yerlikaya’nın üç yerden maaş alacağını söyleyerek şu mesajı paylaştı: “Batan ekonomiyi kurtarmanın formülü bulundu! Eski milli güreşçi, Bakan Yardımcısı ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hamza Yerlikaya, Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyesi yapılmış. Beyefendiler, 3 ayrı maaş almadan yaşayamıyor sanırım. Ayrıca hangi birikimle bu görevi alıyor; o da ayrı sorun..”

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