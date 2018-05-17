Cumhurbaşkanı danışmanı: Bölge insanı MHP’yle ittifaktan çok mutlu değil

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İlnur Çevik, HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmaması gerektiğini düşündüğünü söyledi.

Habertürk TV’den Kübra Par’ın sorularını yanıtlayan Çevik, Türkiye’nin ABD’yle ilişkilerine nokta koymayacağını ama ‘virgül koyabileceğini’ ifade etti.

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Çevik, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin Fethullah Gülen’in iade edilmemesi halinde İncirlik Üssü’nün kapatacağına dair sözlerini “Bekara karı boşamak kolaydır” sözleriyle değerlendirdi.

‘Demirtaş bırakılmasın’

Başdanışman, Kasım 2016’dan beri tutuklu olan Demirtaş’ın serbest bırakılmaması gerektiğini düşündüğünü, ‘Kobani olaylarında insanları sokağa sürdüğünü ve Hendek olaylarını başlattığını’ öne sürdü.

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Çevik, seçimden sonra yeni çözüm süreci başlayabileceği öngörüsünde bulunarak “Seçimlerden sonra sayın cumhurbaşkanımızın Kürtler konusunda o bölge insanını rahatlatacak bir takım girişimlerde bulunacağına inanıyorlar” dedi.

Çevik, ‘bölge insanının’ Türkiye’nin Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (KBY) eski başkanı Mesut Barzani’ye yönelik ‘sert hareketi’nden rahatsız olduğunu belirterek bölgenin MHP’yle ittifaktan da çok mutlu olmadıklarını söyledi.

Başdanışman, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın af konusuna fazla girmek istemediğini belirterek “Bu bir çıkmaz sokak. Bence de çok parlak bir fikir olmayabilir” dedi.