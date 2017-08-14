Erdoğan bizzat aramış ama Gül AKP’nin etkinliğine yine katılmıyor

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, 11’inci cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün partinin 16’ncı kuruluş yıldönümü etkinliğine katılmayacağını açıkladı.

AKP, bugün Ankara’daki Harikalar Diyarı’nda tüm teşkilatın katılacağı kuruluş yıldönümü için etkinlik düzenliyor.

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Etkinlik için diğer eski AKP’liler gibi Gül’e de teklif gitmişti.

AKP Sözcüsü Ünal, partinin merkez yürütme kurulu (MYK) toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Gül’ün etkinliğe katılmayacağını söyledi.

Ünal, şunları kaydetti: “Bugünkü etkinliğimize sayın Gül katılamayacağını bildirdi, mazeret bildirdi. Kendisine hem davetiye ulaştırıldı hem de cumhurbaşkanımız bizzat arayarak davet etti. Ahmet Davutoğlu’nu bizzat ben arayarak davet ettim ve katılacak. Bülent Arınç, Köksal Toptan, Cemil Çiçek ve Mehmet Ali Şahin katılacak.”

Gül, geçen aylarda yapılan AKP kongresi için özel kuryeyle davetiye gönderilmesine rağmen ‘cumhurbaşkanlığı görevini bıraktıktan sonra siyasi programlara katılmama’ kararı nedeniyle etkinlikte yen almamıştı.