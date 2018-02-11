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Yaramazlara biraz batar!

Cumhurbaşkanı başdanışmanı: Türk Telekom’u elden çıkaralım dedik, bu hataları tekrar etmemek gerek

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ekonomi başdanışmanlarından Cemil Ertem, “Türk Telekom gibi değerlerimizi ne olursa olsun elden çıkaralım dedik. Bu hataları tekrar etmemek gerek, çıkış yolu halka arzdır” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Türk Telekom’un yüzde 55 hissesi, 6 milyar 550 milyon dolar karşılığında 11 Kasım 2005’te Suudi merkezli Oger Telecom’a satılmıştı.

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Reuters’ın ağustos ayı sonunda geçtiği haberde, Türk Telekom’un yüzde 55’ine sahip olan Oger Telekom’un hisselerini Saudi Telekom’un alacağı öne sürülmüştü. Üç farklı kaynağa dayandırılan haberde, bunun gerçekleşmemesi halinde Oger’in hissesinin hükümet tarafından satın alınabileceği de yazılmıştı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, kasım ayında yaptığı açıklamada,  Türk Telekom’un birçok taliplisi olduğunu ve devredilebileceğini söylemişti“Taliplileri biz de uygun bulursak, bunu yapacağız.”

TRT Haber yayınında, Türkiye’nin stratejik şirketlerinin satılması ve el değiştirmesinin karşısında olduğunu söyleyen Ertem, bu tarz işletmelerin blok olarak satılmak yerine halka arz edilmesi gerektiğini söyledi.

Ertem şöyle devam etti: “Türk Telekom gibi değerlerimizi ne olursa olsun elden çıkaralım dedik, kötü bir zamanlama ile satılmıştı. Bu hataları tekrar etmemek gerek, çıkış yolu halka arzdır.”

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