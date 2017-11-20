Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Başdanışman Çevik: Sarraf kendini kuzu kuzu yakalatınca anlamalıydık

Share6
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 6

 

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, “Bu işlerin buraya varacağını Rıza Zarrab kuzu kuzu Amerika’ya gidip kendini yakalattığınnda anlamalıydık… Şimdi daha net görmeye başladık” dedi.

17 Aralık soruşturmasının kilit ismi İran asıllı işadamı Rıza Sarraf’ın Mart 2016’da Amerika’ya tatile gittiği sırada tutuklanması, siyasi kulislerde halen “Acaba ceza indirimi karşılığı ABD yönetimi ile anlaştı mı?” sorusu çerçevesinde tartışılıyor.

Reklam

İlnur Çevik.

İlnur Çevik bugünkü Yeni Birlik gazetesindeki köşe yazısında konuyla ilgili şöyle yazdı:

“Bu işlerin buraya varacağını daha Rıza Zarrab kuzu kuzu Amerika’ya gidip kendini FETÖ’cü ABD savcılarına yakalattığı zaman anlamalıydık…

15 Temmuz kanlı darbe girişiminden önce Türkiye’nin adli sistemini neredeyse tamamen ele geçiren Fetullah Gülen Terör Örgütünün Amerikan adli sistemine de sızmış olduğu kimsenin aklına gelmedi…

İşte bugün bunları daha net görmeye başladık.

Onun için de Zarrab davasının FETÖ’cü eski başsavcısı Preet Baharara ve şu andaki yine FETÖ’cü savcısı John Kim hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açmış bulunuyor.

Savcılık FETÖ’nün Türkiye’deki düzmece belgelerle nasıl kanıt yarattığını ve nasıl bunların dava dosyasına girebildiğini araştırıyor…

Bu arada New York mahkemesinde kaçak darbeci FETÖ’cü eski savcı ve hâkimlerin gelip ifade verecekleri bile konuşuluyor.

Yani FETÖ’cüler New York mahkemesini ele geçirmiş görünüyorlar ve 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye’ye verdikleri zararın yanında şimdi de Türk liderleri köşeye sıkıştırıp onları itibarsızlaştırmanın peşindeler.”

Kulis: Erdoğan’ın Sarraf davası için ‘Pis kokular geliyor’ demesinin sebebi ne?

Amerikan medyasına göre artık kesin: Sarraf itirafçı oldu, tutuklu değil

Sarraf duruşmaya katılmadı, Atilla’nın iddianameye itirazı reddedildi

Sarraf için ABD’ye bir değil iki nota verilmiş

ABD’den yanıt geldi: Sarraf’ın sağlığı iyi

Türkiye, ABD’ye Sarraf’ın akıbetini sordu

Hapishanedeki Rıza Sarraf beş gündür ‘kayıp’!

Halen hapiste: Sarraf yine ‘teknik hata’yla kağıt üzerinde tahliye oldu


Share6
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 6

SON HABERLER

Hükümet ABD’ye zehir zemberek: Sarraf iftiraya zorlanıyor, bu kumpastır

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ‘Sarraf davası’nın Türkiye’ye yönelik bir ‘kumpas’ olduğunu belirterek ağır ifadeler kullandı: “Dava siyasidir… Sanıklara  iftiralarda bulunmaları için baskı yapılıyor… 17-25 Aralık darbe girişiminde başarılamayanların dava yoluyla tekrarıdır.” 

Hapisteki çocuklar şiddetten şikayetçi

Halihazırda 2 bin 800 çocuk mahpusun bulunduğu Türkiye’de, çocuklara yönelik çıplak arama, istem dışı sevk, işkence, hücre cezası, akran şiddeti gibi hak ihlallerinin kayda geçtiği bildirildi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...