Başdanışman Çevik: Sarraf kendini kuzu kuzu yakalatınca anlamalıydık

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, “Bu işlerin buraya varacağını Rıza Zarrab kuzu kuzu Amerika’ya gidip kendini yakalattığınnda anlamalıydık… Şimdi daha net görmeye başladık” dedi.

17 Aralık soruşturmasının kilit ismi İran asıllı işadamı Rıza Sarraf’ın Mart 2016’da Amerika’ya tatile gittiği sırada tutuklanması, siyasi kulislerde halen “Acaba ceza indirimi karşılığı ABD yönetimi ile anlaştı mı?” sorusu çerçevesinde tartışılıyor.

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İlnur Çevik bugünkü Yeni Birlik gazetesindeki köşe yazısında konuyla ilgili şöyle yazdı:

“Bu işlerin buraya varacağını daha Rıza Zarrab kuzu kuzu Amerika’ya gidip kendini FETÖ’cü ABD savcılarına yakalattığı zaman anlamalıydık…

15 Temmuz kanlı darbe girişiminden önce Türkiye’nin adli sistemini neredeyse tamamen ele geçiren Fetullah Gülen Terör Örgütünün Amerikan adli sistemine de sızmış olduğu kimsenin aklına gelmedi…

İşte bugün bunları daha net görmeye başladık.

Onun için de Zarrab davasının FETÖ’cü eski başsavcısı Preet Baharara ve şu andaki yine FETÖ’cü savcısı John Kim hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açmış bulunuyor.

Savcılık FETÖ’nün Türkiye’deki düzmece belgelerle nasıl kanıt yarattığını ve nasıl bunların dava dosyasına girebildiğini araştırıyor…

Bu arada New York mahkemesinde kaçak darbeci FETÖ’cü eski savcı ve hâkimlerin gelip ifade verecekleri bile konuşuluyor.

Yani FETÖ’cüler New York mahkemesini ele geçirmiş görünüyorlar ve 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye’ye verdikleri zararın yanında şimdi de Türk liderleri köşeye sıkıştırıp onları itibarsızlaştırmanın peşindeler.”