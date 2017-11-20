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Cumhurbaşkanı başdanışmanı: NATO üyeliğimizi gözden geçirme vakti geldi

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Türkiye’nin NATO üyeliğini gözden geçirmesinin zamanı geldiğini söyledi.

Kazakistan’da Astana Türkiye Mezunları Derneği Başkanı Doç. Dr. Kuanyshbek Kenzhalim ile makamında yaptığı görüşme sırasında konuşan Topçu, NATO tatbikatında Atatürk’ün düşman hedefler arasına koyulup, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan adına sahte hesap açılmasına tepki gösterdi.

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Cumhurbaşkanı danışmanı şunları kaydetti: “Bu hayasız ve şerefsiz davranış NATO’nun ülkemizle ilgili tutumuna tüy dikmiş, büyük Türk milletince bu kurumdaki varlığımız artık sorgulanır hale gelmiştir. Mesele 2019’dur. Bütün darbelerin ve savunma sanayinde bağımlılığın arkasında NATO vardır. NATO üyeliğimizi gözden geçirmemizin zamanı gelmiştir. Üyesine her türlü düşmanca tavır içinde olan bu kurum bizim için olmazsa olmaz değildir. Bu kurumdaki varlığımız TBMM tarafından acilen ele alınmalı.”

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