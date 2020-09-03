Cumhurbaşkanı adayı sorulan Kılıçdaroğlu: İttifakı yok sayıp belirleyemeyiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı seçimindeki adaylarına ilişkin “İttifakı yok sayıp aday belirleyemeyiz” dedi.

NTV’de canlı yayında soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu’nun açıklamasından satır başları şöyle:

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* Seçimler 2023’te. Seçimler bu tarihte olacaksa ‘Cumhurbaşkanı adayı kim olacak’ tartışmasına gerek var mı? Tartışmayı kişi bazına indirirseniz ilkelerden vazgeçmiş olursunuz. Sizin ilkeleriniz kabul edilecek mi, edilmeyecek mi?

‘Önce ilkeler…’

* Demokratik parlamenter sisteme dönüş yapmak istiyoruz, yasama yürütme arasında tutarlı bir denge olsun istiyoruz. Biz bunları bir kenara bırakıyoruz, ‘Cumhurbaşkanı adayı kim olacak…’ Bu tartışmayı absürt buluyoruz. Önce ilkeler üzerinde bir mutabakat sağlamalıyız.

‘İttifakı yok sayamayız’

* Hükümetin yönlendirmesiyle bu tartışmalar yapaydır. Türkiye gerçek gündemi olan ekonomiye dönmeli. Abdullah Gül’ün ismi geçince korkuyorlar, neden korkuyorsunuz? Bu tartışılacak bir şey değil. Seçim dört ay sonra olsa oturup tartışalım. Hem Erdoğan hem Bahçeli seçimlerin zamanında yapılacağın söylüyorlar. O zaman bekleyeceğiz. Beklerken neleri nasıl yapacağımızı tartışmalıyız. Kişiler bazında tartışma doğru değildir. İttifakı yok sayıp aday belirlemeyiz.

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‘Düzgün insan temsil etmeli’

* Biz bu parlamentoyu eski görkemli günlerine kavuşturmak zorundayız. Onu yapamazsak siyasi görevimizi yapmamış oluruz. Seçimle gelinen her makamın düzgün insanlar tarafından temsil edilmesi gerekiyor.

‘İnce CHP’yi bölmez’

* (Muharrem İnce’nin Memleket Hareketi) Bizim partimizin bir üyesidir. Gayet güzel, bir itirazımız yok. Türkiye’nin içindeki sorunları anlatabilir. CHP’de bölünmelere neden olabileceğini düşünmüyorum. Biri dilekçe verdi diye ihraç etmek olmaz.