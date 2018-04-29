Cumhurbaşkanı adayı Perinçek: Şimdiye dek 85 bin imza topladık

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, cumhurbaşkanlığı adaylığı için 85 bin imza topladıklarını söylerken, ‘iktidarın yolu’nun kendi partisiyle CHP ve İYİ Parti’nin ittifak yapmasından geçtiğini öne sürdü.

Ulusal Kanal’a konuşan Perinçek, cumhurbaşkanlığına aday olmak için gerekli 100 bin imzanın altı güne sıkıştırıldığını ifade etti.

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Perinçek, devletin hak kullanımını kolaylaştırması gerektiğini ancak tersinin yapıldığını, yurtdışındaki Türklerin imza verme hakkının engellendiğini savunarak “Avusturya’daki insanlarımıza diyorlar ki, ‘Uçağa atla saatlerce yol gel ve imzanı ver!’ E-Devlet gibi bir kolaylık varken, dilekçe verme/gönderme hakkı varken bunu yapmadılar” diye konuştu.

’85 bin imza topladık’

Vatan Partisi lideri şunları kaydetti: “Şu ana kadar 85 bin imzayı topladık. Dilekçeleri topladık. Bütün sorunumuz, dilekçelerimize imza atan vatandaşlarımızın 4-9 Mayıs tarihleri arasında akşam saat 20.00’ye kadar ilçe seçim kurularına giden resmi imzalarını atmaları. Bütün vatandaşlarımızı ilçe seçim kurullarına demokratik haklarını kullanmaya çağırıyoruz.”

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İktidar iddiası

Perinçek, CHP, İYİ Parti ve Vatan Partisi’nin ittifakının kesinlikle iktidar olacağını, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun bunu kabul ettiğini, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de bunu kabul etmesi gerektiğini dile getirdi.

Vatan Partisi lideri, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu ittifakın adayı CHP genel başkanı olmalı. Kılıçdaroğlu dışındaki her aday CHP için büyük sorunlar getirir. Artık sembolik cumhurbaşkanlığı yok. O kişi artık hükümet başkanı olacak. Tarafsız cumhurbaşkanı düzeni yok artık. CHP- İYİ Parti- Vatan Partisi modeli olumludur. Ancak aday en çok oy alan partinin, yani CHP’nin lideri cumhurbaşkanı olmalı. Meral Akşener’in aday olduğu bir modeli kabul ettirmek mümkün değil.”

İstifa çağrısı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, sözcüsü İbrahim Kalın’ı ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ı aday olmaması talebini iletmek üzere eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e gönderdiği iddia edilmişti.

Perinçek, konuya ilişkin şunları kaydetti: “Bunun doğru olduğuna yönelik emareler var. Genelkurmay hemen bir açıklama yapmalı. Bu doğruysa Genelkurmay başkanı istifa etmeli. Ordunun siyasetin içine sokulması çok vahimdir. Bu istifa TSK için de iyi olur. FETÖ, TSK’dan temizlenerek aslan gibi bir ordu oluyor. Onun başında bu uygulamaları görmek istemiyoruz. İç siyasete alet olmayacak komutanların gelmesi önemli.”