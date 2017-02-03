Cumhurbaşkanı adayı Le Pen’in korumaları ‘yolsuzluk’ iddialarını soran gazeteciyi tartakladı

Fransa’da yıl içinde düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aşırı sağın adayı Marine Le Pen’in korumaları, Avrupa Parlamentosu’ndaki yolsuzluk iddialarını soran bir gazeteciyi tartakladı.

Le Pen’in 2010-16 yıllarında danışman olarak göstermesine karşın kendi seçim kampanyasında çalıştırdığı Catherine Griset’in maaşını AP’ye ödettiği ortaya çıkmıştı. Halihazırda Le Pen’in korumalığını yapan Thierry Legier’in de yine danışman olarak gösterilip AP’den üç ay maaş aldığı belirlenmişti. AP’nin Yolsuzlukla Mücadele Organı, Le Pen’in söz konusu bedelleri AP’ye geri ödemesi gerektiğini belirtmişti.

Ancak Le Pen, söz konusu miktarı ödemeyeceğini açıklamış, “Avrupa Parlamentosu’nun kararı tek taraflı ve yasal değil, bu yüzden onların kararına itiraz ediyorum. Parayı iade etmem için önce bu kaynağın bana ödenmiş olması gerekir” demişti.

Dün bir fuar ziyareti sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Le Pen’e Fransız gazeteci Paul Larrouturou, AP’deki yolsuzluk iddialarını sordu: “Korumanız, gerçekten Avrupa Parlamentosu’nda danışmanınız mıydı?”

Le Pen soruyu duymazdan gelirken korumaları ise Larrouturou’yu tartaklayarak salon dışına çıkarttı.