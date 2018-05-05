Cumhurbaşkanı adayı Karamollaoğlu, 70 bin imzaya ulaştı

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, cumhurbaşkanı adaylığı için en az 70 bin imza topladı.

Aralarında Karamollaoğlu’nun da olduğu bağımsız cumhurbaşkanı adaylarının 24 Haziran’da seçimlere girebilmeleri için en az 100 bin imzaya ulaşmaları gerekiyor.

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Adaylara imza vermek isteyenler, dün saat 08.00’den itibaren ilçe seçim kurullarına gitmeye başladı. İmza için son gün 9 Mayıs.

Karamollaoğlu da henüz ikinci gün bitmeden 100 bin imzaya yaklaşmış durumda.

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Diken’e konuşan SP Genel Başkan Yardımcısı Atik Ağdağ, 5 Mayıs saat 14.00 itibariyle Karamollaoğlu’nun 70 bin imzaya ulaştığını söyledi.

Diğer bir aday İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de 100 bin imzayı ilk günde birkaç saatte bulmuştu.

Diğer adaylar ne durumda?

Sözcü’nün haberine göre saat 14.30 itibariyle Akşener’in imza sayısı 153 bin 319’a ulaştı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’e 20 bin 780 kişi imza verirken, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz 409 kişide kaldı.

Karamollaoğlu ise 69 bin 155 kişiden imza topladı.