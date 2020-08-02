Cumhurbaşkanı, ‘açıköğretim psikoloji’yle ilgili rapor istedi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıköğretim konusu dahil olmak üzere psikoloji eğitimi hakkında ivedi bir rapor hazırlamaları için Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu’na talimat verdiğini bildirdi.

Fotoğraf: AA

Altun, Twitter’daki hesabından şu sözleri paylaştı: “Sayın Cumhurbaşkanımız dün çeşitli uzmanları arayarak psikoloji eğitiminin sorunları hakkında bilgi aldı ve açıköğretim konusu dahil olmak üzere psikoloji eğitimi hakkında ivedi bir rapor hazırlamaları için Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu’na talimat verdi.”

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İstanbul Üniversitesi’nde Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde psikoloji lisans programının listelenmesi psikologları isyan ettirmişti.

Türkiye Psikologlar Derneği, yazılı açıklamasında “Açıköğretimde psikoloji lisans programı uygulaması, psikoloji bilimi ve evrensel yükseköğrenim ilkeleri uyarınca mümkün ve kabul edilebilir değildir” ifadelerini kullanmış, psikologlar bu durumu halk sağlığı için bir tehdit olarak gördüklerini dile getirmişti.