‘Cumhur’ yargıda: AKP ve MHP’ye yakın üç isim bir günde Yargıtay’a atandı

Dünkü atamalarla mesleğe yeni başlayan hakim ve savcılardan 11’i, bugün yapılan ikinci atamayla Yargıtay hakimliğine getirilirken, bu isimlerden ikisi MHP, biriyse AKP’ye yakınlığıyla dikkat çekti.

Birgün’den Uğur Koç’un haberine göre, Beştepe’de dün düzenlenen törenle ataması yapılan 402 adli yargı hakim ve savcısından 11’i, bugün Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi’nin yayımladığı 143 kişilik adli yargı kararnamesiyle Yargıtay tetkik hakimliğine atandı.

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Atanan isimlerden ilki, MHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi, 25’inci ve 26’ncı dönem Afyonkarahisar milletvekili olan Mehmet Parsak’ın eşi olan Gülay Parsak.

Parsak dünkü törende Kocaeli hakimi olarak atanmıştı.

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Mehmet Parsak, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için hazırlanan anayasa değişikliği teklifinin altında MHP adına imzası olan isimdi.

Listedeki isimlerden Aybüke Topçubaşı Ekici ise MHP’nin 11’inci Olağan Kurultay’ında merkez yürütme kurulu üyesi seçilmiş, 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri’nde de partinin Çorum milletvekili adayı olmuştu.

Ekici dünkü atamayla Samsun hakimi yapılmıştı.

Dikkat çeken son isim olan Azer Mustafa Bozkuş ise AKP’ye yakınlığıyla bilinen Eğitim-Bir-Sen’in genel merkez avukatlığını yapmıştı. Bozkuş ilk atamada Amasya cumhuriyet savcısı yapılmıştı.

Erdoğan: Herhangi bir grubun veya ekibin değil

Beştepe’deki törende konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “Bizim herhangi bir grubun veya ekibin değil sadece ve sadece devletinin, milletinin emrinde, kanunların gösterdiği istikamette görev yapacak hakimlere, savcılara, adliye personellerimize ihtiyacımız vardır. Kura çekerek görev yerlerine gidecek adli hakimlerimizle cumhuriyet savcılarımızın her birinin işte bu vasıflara sahip olduğuna, vazifelerini bu şuurla yerine getireceklerine inanıyorum” demişti.