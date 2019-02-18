‘Cumhur’ uzlaşmayı 47 ile çıkardı: AKP 3, MHP 14 ilden daha çekiliyor

AKP ile MHP arasında uzlaşma tabanını genişletme çalışmalarında AKP’nin üç, MHP’nin de 14 ilde adayını geri çekmesinde uzlaşıldı. Üç il için uzlaşma aranıyor.

MHP ile AKP arasında 31 Mart seçimleri için üzerinde uzlaşmaya varılan ilk protokole göre AKP Adana, Mersin, Manisa’da aday göstermeyerek MHP’ye destek verecek, kalan 27 büyükşehirde de MHP AKP’yi destekleyecekti.

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Büyükşehir olmayan illerden Rize AKP’ye, Osmaniye MHP’ye bırakılmıştı. İki parti kurmayları bu protokolün öncelikli olarak belirlenen 20 il olmak üzere genişletilmesi için masaya oturmuştu. Uzlaşmayla ilgili ilk kulis bilgileri gelmeye başladı.

Habertürk’ten Bülent Aydemir’in haberine göre son durum şöyle:

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-Büyükşehirler dışında uzlaşmaya varılan iki ilin dışında kalan 49 ilden AKP Iğdır ve Kırklareli’nde adaylarını geri çekerek adaylığı MHP’ye bıraktı.

-Ağrı, Ardahan, Artvin, Bitlis, Burdur, Çanakkale, Edirne, Giresun, Hakkari, Muş, Siirt, Sinop, Şırnak ve Yalova’yı da MHP AKP’ye bırakacak.

Kars MHP’ye yakın

-MHP’ye bırakılacağı belirtilen Kars’ta da AK Parti’nin adayının desteklenebileceği ifade ediliyor.

İki ilde uzlaşma liderlere bırakıldı

-Gümüşhane ve Tokat’ta uzlaşma sağlanamadı. Bu konuda son kararı liderler verecek. Aksi durumda Gümüşhane ve Tokat’ta diğer 33 ilde olduğu gibi iki parti de kendi adayını çıkaracak.

İki parti ayrıca belediye Meclis üyeliklerini 2014 seçimlerinde alınan oy oranlarına göre protokole bağladı.

Böylece ittifakta son belediye başkanı dağılımına göre AKP’ye 27’si büyükşehir 41 il, MHP’ye üçü büyükşehir altı il bırakılmış oldu. Üçü halen uzlaşma masasında 32 ilde ise partiler kendi adayını çıkaracak.