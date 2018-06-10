‘Cumhur’ üyesi BBP’nin anketi: Erdoğan ilk turda seçiliyor, AKP 400’ün üzerine çıkabilir

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin 15 ilde 5 bin kişiyle yüz yüze görüşerek yaptırdığı ankete göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ilk turda seçileceğini, HDP’nin barajı geçemediği takdirde AKP’nin 400’ün üzerinde milletvekili çıkaracağını söyledi.

Destici, CHP-İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin oluşturduğu ‘millet ittifakı’nı 24 Haziran’daki seçimlerde Meclis’te çoğunluğu elde ediyor şeklinde gösteren diğer anketleriyse ‘algı operasyonu’ olarak değerlendirdi.

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AKP ile MHP’nin oluşturduğu ‘cumhur ittifakı’nı destekleyen BBP’nin lideri, AKP’nin listesine Ankara 2’nci bölge 1’inci sıradan girmişti.

Destici şunları söyledi: “Recep Tayyip Erdoğan, birinci turda seçiliyor. Meclis seçimleri ile ilgili de öyle millet ittifakının bileşenlerinin ya da onun arkasında destekleyen içerideki dışarıdaki güçlerin millette bir algı operasyonu yapıyorlar sanki Cumhurbaşkanlığını Sayın Recep Tayyip Erdoğan kazanıyor ama milletvekilliğinde cumhur ittifakı azınlığa düşüyor diye asla böyle bir şey yok. HDP’nin barajı geçememe ihtimali çok yüksek. HDP barajı geçemeyecek bana göre. Geçemediği takdirde o zaman cumhur ittifakı anayasal çoğunluğun üzerine çıkabilir, bizimde içinde bulunduğumuz Ak Parti 400’ün üzerine çıkabilir.”