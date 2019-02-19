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‘Cumhur’ strateji değiştirdi: 21 ilde daha tek aday

MHP ve AKP’nin temsil ettiği ‘cumhur ittifakı‘nın 21 ilde daha işbirliğine gideceği bildirildi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

24 Haziran 2018’deki genel seçimlere ‘cumhur ittifakı’ olarak giren AKP ve MHP söz konusu birlikteliği 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde de sürdürme kararı almıştı. İki parti yerel seçimler için 30 ilde ortak aday çıkaracağını açıklamıştı.

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CNN Türk’ün haberine göre 30 büyükşehirde alınan işbirliği kararının ardından 21 ilde daha iki parti tek aday çıkaracak. İşbirliği kapsamında dört ilde MHP’nin adayı, 17 ilde AKP’nin adayı desteklenecek.

Buna göre, Kars, Iğdır, Kırklareli ve Osmaniye MHP’ye bırakılacak.

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‘Cumhur ittifakı’ kapsamında AKP adayının destekleneceği 17 il ise şu şekilde: “Bilecik, Bolu, Burdur, Çanakkale, Bitlis, Sinop, Siirt, Muş, Hakkari, Edirne, Artvin, Giresun, Ardahan, Ağrı, Yalova, Şırnak, Rize.”

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