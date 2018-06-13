‘Cumhur’ kulisi: Sınır ötesi harekatlar MHP’ye yarıyor; ittifak çatırdıyor

AKP ve MHP kulislerinden ittifakın çatırdadığına yönelik bilgiler geliyor. Buna göre AKP’liler, ‘Zeytin Dalı’ ve ‘Fırat Kalkanı’ harekatlarının MHP’ye oy kaydırmasından, MHP’lilerse seçim kampanyalarında partilerinin adının telaffuz edilmemesinden rahatsız.

Cumhuriyet’ten Emine Kaplan ve Selda Güneysu’nun haberine göre seçime 11 gün kala AKP ve MHP’nin oluşturduğu ‘cumhur ittifakı’ndaki huzursuzluk su yüzüne çıkmaya başladı.

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Daha çok iki partinin birbirinin tabanından oy almaya yönelik girişimlerinden kaynaklanan sıkıntı ve gerilimle ilgili olarak iki partinin kulislerinde, MHP’nin AKP’den oy ikame ettiği, AKP’ninse oy isterken MHP’yi telaffuz etmemesi konuşuluyor.

Haberde şöyle dendi: “AKP ile MHP’nin milletvekili adayları arasında ‘oy hesabı’ tartışması yaşanıyor. MHP, 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde, özellikle AKP’nin ‘oy deposu’ olan pek çok ilçe ve köyde kendini yeterince gösteremezken, MHP’li adayların bu bölgelerde seçim çalışmaları yapmasının ‘bölgedeki AKP’li adayları rahatsız ettiği’ belirtiliyor. MHP’nin 1 Kasım seçimleri sonrası İYİ Parti’ye kayan tabanının yerine, diğer seçimlerde AKP’ye kaptırdığı ve partinin ‘Ak Kurtlar’ olarak nitelendirdiği oyları ikame ettiği ifade ediliyor. Böylece ‘AKP’nin, özellikle İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi’nin bazı yerlerinde tabanını MHP’ye kaptırdığı’ ileri sürülüyor. Bu durumun da sahada seçim çalışması yapan AKP’li milletvekili adaylarını ‘rahatsız ettiği’ vurgulanıyor.”

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Adaylar arasında ‘Fırat Kalkanı’ ve ‘Zeytin Dalı’ harekatları, sahada AKP’den çok MHP’ye oy kaydırıyor.

Bahçeli, AKP içine oynuyor

Haberde, kampanyalarda ittifak yerine AKP vurgusunun öne çıkmasının MHP’de yarattığı rahatsızlığa da değinildi: “AKP’nin seçmen bazında güçlü olduğu bazı illerde adayların MHP’lilere yönelik sahada kullandığı sözler de iki parti arasında çoğu kez ‘gerilime’ neden oluyor. MHP’li adayların sahada, Bahçeli’nin hemen hemen her konuşmasında dile getirdiği ‘Adayımız Tayyip Erdoğan’ söylemini kullanmasına AKP’li adayların ‘AKP üzerinden oy devşirmek istiyorlar’ diyerek tepki gösterdiği belirtiliyor.”

AKP’li Tuğrul Türkeş’in sözlerinin de ittifaka zarar verdiği öne sürüldü: “‘Cumhur ittifakı’ 24 Haziran seçimlerinden sonra sona erecek. Bahçeli, ‘Ben cumhurbaşkanı yardımcısı olmam, hükümete bakan vermem, ben bunları ayıp addederim’ diyerek, 24 Haziran sonrası AKP’nin iktidara yalnız devam edeceğinin işaretini veriyor’ açıklamasının AKP’nin içinde tartışılmasının, MHP kanadını rahatsız ettiğine de işaret ediliyor. Türkeş’in sözlerinin ardından AKP’den başta milletvekili adayları olmak üzere yöneticilerin de basında benzer beyanda bulunmalarının ‘AKP ile MHP arasındaki ittifaka zarar verdiği’ değerlendiriliyor.”

Ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin özelikle af konusunda üst üste açıklama yapması ve ısrarcı olmasının da ittifaka zarar verdiği belirtildi: “AKP yöneticileri, ‘Bahçeli, partimizin içine oynayarak hem İYİ Parti’ye kaçan oylarını hem de AKP içindeki ülkücü oylarını kendi partisine çekmeye çalışıyor. Bu hiç şık ve doğru bir tavır değil’ görüşünde.”

AKP içinde, Bahçeli’nin bazı illerde AKP’nin milletvekili aday listeleri nedeniyle kırgın ve küskün olan kişileri partisine çekmeye çalıştığı yorumları yapıldığı da aktarıldı.