Cumhur kulisi: Polemiği MHP’nin 20 vekile ulaşamama ihtimali tetikledi

Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere girecek AKP ile MHP arasında başlayan atışmaları, MHP’nin 24 Haziran’da TBMM’de grup kuracak kadar bile milletvekili çıkaramayacağı yönünde yapılan hesapların tetiklediği öne sürülüyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 7 Haziran’da AKP’li adayları uyardığı konuşmasında “İttifakımız, AKP ve MHP’dir. MHP’yi dışlamaya gücünüz yetmeyecektir. Bunu böyle biliniz” demişti.

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Cumhuriyet’ten Erdem Gül’ün haberine göre, daha önce sadece kendisi için 301 milletvekili çıkarma hedefi olan AKP , bu kez MHPile birlikte 301’i bulmayı yeterli görüyor. AKP’nin hesaplamalarına göre, HDP ile birlikte muhalefeti oluşturan Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın parlamentodaki oranları birbirine çok yakın seyrediyor. İktidarla muhalefet arasındaki farkın 10-20 milletvekili arasında olacağı tahmini yapılıyor.

AKP’nin hesaplamalarında en dikkat çekici tahmin MHP’nin sandalye sayısı. Buna göre MHP , Meclis’te grup kurma sayısı olan 20 sandalyeyi bulamıyor. Bu durumda MHP Meclis’te grubu bulunan partiler arasından çıkmış olacak. Son günlerde AKP ile bizzat MHP lideri Devlet Bahçeli’nin de dahil olduğu polemiklerin bu tür sandalye sayısı konusunda yaşanan rekabet ile ilgili olduğu kulislerde konuşuluyor.

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AKP’nin hesaplamalarına göre, CHP hala sahip olduğu 130 civarındaki milletvekili sayısını büyük oranda koruyor. Yine hesaplamalar ilk kez gerçek oy oranı ortaya çıkacak olan Meral Akşener’in İYİ Partisi’nin 50’nin üzerinde milletvekili ile Meclis’te temsil edileceğini gösteriyor. HDP’de aynı hesaplamalara göre kıl payı yüzde 10 barajını aşarak mevcut milletvekili gücünü koruyor.