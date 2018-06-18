‘Cumhur’ kulisi: Bahçeli partiye ‘AKP bize Meclis’te mecbur olacak’ mesajı verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, partililerine “AKP Meclis’te bize mecbur olacak” dediği kulislere yansıdı.

Yıllarca MHP’de siyaset yapan AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, MHP ile yaptıkları ‘cumhur ittifakı‘nın seçim sonrası sürmeyeceği tahmininde bulunmuştu.

Reklam

Bahçeli, partisinin önceki toplantısında AKP’li vekil adaylarını uyararak “Kendinize dikkat edin, fitneye düşmeyin. MHP üzerinde oyun oynamaya kalkmayın” demişti.

Erdoğan, Bahçeli’nin sözlerine “Fitne sokmak isteyenlere izin yok. Bu ‘cumhur ittifakı’ kolay kurulmadı” yanıtını vermişti.

Reklam

‘Hayır’ çıkabilirdi’

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun kulis haberine göre Bahçeli, önceki gün İstanbul’da gerçekleştirilen partilileriyle bayramlaşmasında “MHP, uzaktan izlemeyecek, tribünden bakmayacak” sözleriyle ‘iktidar ortaklığı’ mesajı verdi.

Bahçeli’nin bu mesajının ardında ‘AKP’nin Meclis’te MHP’ye mecbur olacağının’ yattığı ifade ediliyor. MHP’liler, anayasa değişikliği oylamasından çıkan ‘Evet’ sonucunun ‘sadece AKP’nin değil, MHP’nin de oylarıyla belirlendiğine’ dikkat çekti.

Parti içinde “MHP’nin ‘neden yeni sisteme ihtiyaç duyulduğuna yönelik’ çalışması olmasaydı, sandıktan ‘Evet’ yerine ‘Hayır’ çıkabilirdi” yorumları yapılıyor.

Erdoğan’a yeni hükümet sisteminde cumhurbaşkanlığı yolunu açacak oyların ‘cumhur ittifakı’nın oy toplamının olacağına işaret edilirken, aynı durumun yeni hükümet sisteminde Meclis’te de oluşacağı belirtiliyor.

MHP’ye göre, sadece AKP’nin Meclis’te çoğunluk yakalaması yeni dönemde Meclis’te çıkarılacak yasalar için yeterli olamayabilir. Bu nedenle AKP’nin MHP ile olan ittifakının, Bahçeli’nin daha önce vurguladığı gibi ‘2023’e dek sürmesi gerektiği, MHP’nin de 2023’e dek iktidara destek vereceğinin’ altı çiziliyor.