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Yaramazlara biraz batar!

‘Cumhur ittifakı’nın protokol metni: ‘Yerli ve milli’ ile ’15 Temmuz’ vurgusu

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‘Cumhur ittifakı’nın protokol metninde, ‘yerli ve milli’ ile ’15 Temmuz’ vurgusu yapıldı.

Fotoğraf: Reuters

AKP ve MHP’nin ortak cumhurbaşkanı adayının Tayyip Erdoğan olduğu ifade edilen protokol metninde, başta terör olmak üzere Türkiye’nin karşı karşıya olduğu iç ve dış tehditlerin altı çizildi.

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Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ayrı bir yer ayrılarak sistemin önemi ve gerekliliğinin anlatıldığı protokolde yeni sistemin tam olarak hayata geçmesi için atılacak adımlar sıralandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla son şeklini alacak protokolün bugün YSK’ya teslim edilmesi bekleniyor.

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Protokolde, “Cumhur İttifakı neden kuruldu?” sorusuna ‘beka sorunu’yla karşılaşmamak için AKP ve MHP’nin ‘el ele verdiği’ belirtilerek yanıt veriliyor.

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