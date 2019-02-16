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Yaramazlara biraz batar!

‘Cumhur ittifakı’nda “Sayı artabilir” denmişti: MHP Çanakkale adayını geri çekti

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Özhaseki’nin ‘cumhur ittifak’ında sayı artabilir açıklamasından üç gün sonra MHP, Çanakkale adayı Hakan Pınar’ı geri çekti.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

AKP ile MHP arasındaki ‘cumhur ittifakı’nın yerel seçimlerde de devam ettirileceği açıklanmış, 30 büyükşehirde ortak aday çıkartma konusunda anlaşılmıştı. Ancak AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara adayı Özhaseki üç gün önce katıldığı bir televizyon programında “MHP ile 30 büyükşehir üzerinde konuştuk. 51 ilde de herkes kendi adayını çıkarttı. Ancak zaman içindeki gelişmeler bizi rahatsız etti…51 ilin tamamı olmayabilir. Net sayı henüz yok. Ancak 20’den fazla ilin üzerinde çalışıyoruz. Net bir sayı değil üzerinde konuşuluyor. YSK’ya listeler verilene kadar sayı değişebilir” diyerek ortak adayların artabileceğinin sinyalini vermişti.

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Çanakkale’den sonra Giresun, Bolu, Sinop, Edirne, Kırklareli, Zonguldak ve Yalova’da da adaylar çekilebilir

Sözcü gazetesinden Mehmet Andaç’ın haberine göre, Özhaseki ile görüşen MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, dün akşam saatlerinde bazı illerdeki adaylarla görüştü ve bu adayların geri çekildiklerini söyledi. Durmaz’ın çekilen adaylara ittifaka uyulması talimatı verildiği de belirtildi. Buna göre, MHP, AKP’nin adayı Ayhan Gider’i destekleyecek .

Genel merkez ile görüşmeleri sonucu MHP Çanakkale İl Başkanı ve belediye başkan adayı Hakan Pınar ise adaylıktan çekildiğini duyurdu. Pınar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

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“Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Sadır Durmaz beyefendinin verdikleri talimatlar doğrultusunda İl Merkezi Belediye Başkanlığında Cumhur İttifakı Adayı Sayın Ayhan Gider desteklenecek olup, Teşkilatlandırmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Edip Semih Yalçın beyefendinin talimatları doğrultusunda İl Başkanlığı görevine devam etmemiz uygun görülmüştür. Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur.”

Giresun, Bolu, Sinop, Edirne, Kırklareli, Yalova, Zonguldak gibi illerde de ittifak kapsamında MHP’nin adaylarını geri çekeceği ileri sürüldü.

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