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Yaramazlara biraz batar!

Cumhur, ‘başkan’ıyla buluşuyor: Trump, Beyaz Saray’da ‘şerifler toplantısı’ yapacak

 

ABD Başkanı Donald Trump, büyük çoğunluğunun kendisine desteğini açıkladığı 12 şerifi, fikir alışverişinde bulunmak üzere Beyaz Saray’a çağırdı.

Fotoğraf: Reuters

Huffington Post’un haberine göre görüşmede göçmenlerle ilgili konular, hapishanelerdeki mahkumların ruh sağlığı ve federal hükumete, askeri teçhizatları yerel kanun güçlerine verme yetkisi veren bir program hakkında konuşulacak.

‘Vatanseverlik Baharı’

Görüşmeye çağrılanlar arasında, “Müslüman teröristler Meksika sınırından ABD’ye giriyor” diyen Wyoming şerifi, Trump için “Amerikalıların duymak istediklerini söylüyor” diyen Texas şerifi ve ‘Arap Baharı’na atıfta bulunarak Trump’ın ‘Vatanseverlik Baharı’ yaşattığını savunan söyleyen Minnesota şerifi bulunuyor.

Gelmesi beklenen bir başka isim olan ‘Tavşan’ lakaplı Şerif Caroline Welsh, Trump’ın seçim kampanyası kapsamında Pensilvanya’da ‘kadın liderlik takımı’nda yer almıştı.

Welsh, “Bay Trump’ın enerjisi ve hevesi gibisini daha önce görmemiştim” demişti.

Trump’ın demokrat olan Davidson County şerifi Daron Hall ile de görüşmesi bekleniyor. Hapishanelerdeki nüfusu azaltmak için çabaladığını sıklıkla duyuran Hall, kenevir kullanımının yasallaşmasını da destekliyor.

Şerifleri eleştirmişti

Şeriflerin karar yetkileri arasında, hangi göçmen politikasının önceliğe sahip olacağı ve kayıt dışı göçmenlerin ne kadar süre hapiste tutulacağı gibi konular yer alıyor.

Trump, kayıt dışı göçmenlerin tutukluluğuyla ilgili görüşlerine katılmayan şerifleri eleştirmişti.

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