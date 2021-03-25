Cumartesi İnsanları hakim karşısında: Emniyet, suç bulmak için 1980’e döndü

CANAN COŞKUN

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini 834 haftadır soran Cumartesi Anneleri, 25 Ağustos 2018’deki 700’üncü hafta toplanmasına polisin müdahale etmesiyle ilgili bugün İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkıyor. 46 kişinin polise direndiği suçlamasıyla altı aydan üç yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun hazırladığı dava dosyasında Emniyet’in fezlekesi yer aldı.

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Fezlekeye, Halkevleri, CHP İstanbul, İHD İstanbul Şubesi, HDP, EMEP İstanbul, ÖDP’li Kadınlar, DİSK, Sosyalist Gençlik’in Twitter hesaplarından 700’üncü hafta oturumuna yapılan çağrılar eklendi.

‘Genel ahlâkın’ korunması için…

Fezlekede, 700’üncü hafta oturumuyla ilgili valiliğe herhangi bir bildirimde bulunulmadığı belirtilerek, eylemin milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla yasaklandığı kaydedildi.

Fezlekeye göre sekiz polis de müşteki sıfatıyla ifade verdi.

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Emniyet’in suç bulma gayreti

Fezlekede, kayıp yakınlarının Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından tutulan arşiv kaydı da sıralandı.

Gözaltında öldürülen Hasan Ocak’ın ağabeyi Ali Ocak ve insan hakları savunucusu Leman Yurtsever’in 1998, 1999, 2000 ve 2001 yıllarında katıldığı eylemler ve bu nedenle gözaltına alındıkları bilgisi sıralanan kayıtlar arasında. Ocak’ın katıldığı eylemler arasında Cumartesi Anneleri oturumu ve eski komiser yardımcısı Ahmet Okuducu tarafından işkenceyle öldürülen sendikacı Süleyman Yeter için yapılan eylem de var. Hayrettin Eren’in kardeşi gazeteci Faruk Eren ile ilgili ise 1980 ve 1982’de tutuklanmasıyla ilgili bilgiler fezlekeye eklendi.

Ne olmuştu?

Cumartesi Anneleri/İnsanları’nın 25 Ağustos 2018’deki 700’üncü hafta buluşması Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklanmıştı. Polisin biber gazıyla müdahale ettiği eylemde çok sayıda kayıp yakını gözaltına alınmıştı. Kaymakamlığın açıklamasında şu ifadeler kullanılmıştı:

“PKK terör örgütüne müzahir sosyal medya hesapları üzerinden İlçemiz Galatasaray Meydanında 25.08.2018 Cumartesi günü saat 12.00’de yapılmak için çağrıda bulunulan toplantı ve oturma eylemine bahse konu yer; 2911 Sayılı Kanun kapsamında ilan edilen toplantı ve yürüyüş güzergahlarından olmadığı ve Kaymakamlığımıza yasal yollarla herhangi bir bildirimde bulunulmadığından dolayı, 2911 Sayılı Kanunun 10 ve 17 ile 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 32/ç. maddeleri çerçevesinde Kaymakamlığımızca müsaade edilmeyecektir.”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polis müdahalesiyle ilgili yaptığı açıklamada “İzin vermedik çünkü artık bu istismarın ve kandırmacanın son bulmasını istedik. Anneliğin terör örgütünce istismar edilmesine, teröre kılıf yapılmasına göz mü yumsaydık” demişti.

Meydan yakınlara kapalı

Polisin müdahalesinden sonra Galatasaray Meydanı, demin bariyerler ve zırhlı araçlarla çevrilerek kayıp yakınlarına yasaklandı. Meydan, 90’lı yıllarda da kayıp yakınlarına kapalıydı. Yakınların İnsan Hakları Derneği önünde polis kordonu içinde basın açıklaması yapmasına izin veriliyor.