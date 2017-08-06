Cumartesi Annesi heykelini anlatan Onan: Hak ve özgürlükler kimsenin lütfu değil

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Eski Türkiye güzeli ve oyuncu Arzum Onan, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşmasıyla beğeni toplayan Cumartesi Anneleri isimli heykelini neden yaptığını anlattı.

BirGün’den Meltem Yılmaz’a konuşan Onan Cumartesi Anneleri heykelini yaparken nasıl yola çıktığını “Bunu anlamak, içselleştirmek ve şüphesiz destek vermek için anne olmaya da, sanatçı olmaya da ihtiyacımız yok. Hak ve özgürlükler kimsenin kimseye lütfu değildir. Adı üstünde hak ve özgürlüklerdir. Evrenseldir ve vicdanı olan, adalete inanan, bekleyen herkesi de bağlar ve doğrudan ilgilendirir. Ben de vicdani duygularım ve sorumluluklarım gereği çalışmalarıma aktarıyorum şüphesiz” diye anlattı.

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Onan, vermek istediği mesajı ise, şöyle dile getirdi: “Önce insan, sonra da kadın ve anne olarak, hukuksuzluğun ve adaletsizliğin bu topraklarda yerleşmesine, kök salmasına karşı durmak…”

‘Tuzu kuru olanların derdi’

Türkiye’de ‘mesele edindiği’ konuları, “İnsan hak ve özgürlüklerine saygı; bunun için yasal teminatın sağlanması ve gözetilmesi; herkes için hukuk ve adalet beklentisi; tüm canlıların ve doğanın gelecek kuşaklar adına bize emanet edilmiş olduğunun bilincinde olmak” olarak sıralayan Onan, bu konuların sadece ‘tuzu kuru olanların‘ meselesi olmadığını söyledi.

Onan, bir sonraki sergisinin 2018’de Tophane-i Amire’de açılacağını belirtirek, serginin kapsamını “Dünyanın kültür mirasına olağanüstü katkı sunmuş, toprağına taşına binlerce yılın öyküsünü işlemiş bir coğrafyada; hala aydınlatılmamış, ipotekli bir yaşamın kıyısında tutulan kadınlara atfettiğim bir çalışma olacak. Elimden geldiğince” diye anlattı.