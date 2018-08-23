Cumartesi Anneleri’nden 700’üncü hafta çağrısı: #BeniBulAnne

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini yıllardır soran Cumartesi Anneleri, 700’üncü kez bir araya gelecek.

Yurttaşlar her hafta cumartesi günü İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki Galatasaray Meydanı’nda toplanarak yakınlarının akıbetini soruyor.

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Gelecek cumartesi, 25 Ağustos’ta ise 700’üncü hafta doldurulmuş olacak. Bunun öncesinde Twitter’dan ‘#BeniBulAnne’ etiketiyle eyleme çağrı yapıldı.

Biz de kırmızı bir karanfille bu Cumartesi saat 12’de, #CumartesiAnneleri700Hafta’da Galatasaray’da olacak, Cumartesi Anneleri’nin hakikat, adalet ve vicdan adına yürüttüğü mücadeleye omuz vereceğiz.#BeniBulAnne pic.twitter.com/lcn1Zm1ReX — BarışAkademisyenleri (@BarisAkademik) August 23, 2018

Adaletsizliği kanıksamak da adaletsizliği üretmek kadar utanç vericidir; kanıksama susma!#BeniBulAnne pic.twitter.com/JLzGqWfV9O — Filiz Kerestecioğlu (@FilizKer) August 23, 2018

Ayşe Nenem “kemikler de konuşur kızım” derdi.

Bu ülkede yüzlerce anne evlatlarının bir parça kemiğini arıyor.

Bu evlatlar bulunmadıkça, bir mezar taşları olmadıkça bu ülke rahat yüzü görmeyecek, görmesin de!#BeniBulAnne #CumartesiAnneleri700Hafta — Nurcan Baysal (@baysal_nurcan) August 23, 2018

Cumartesi Anneleri bir kez daha hesap soracak. Bir karanfil kızıllığında seni bekliyor ! #BeniBulAnne pic.twitter.com/idMeOiuRIc — osman baydemir (@baydemirosman) August 23, 2018

Cezasızlık politikasına son verilerek, insanlık suçları ve bu suçların failleri görünür kılınsın! #BeniBulAnne pic.twitter.com/4TnXyWRucl — Meral Danış Beştaş (@meraldanis) August 23, 2018

Ahmet Kaya'nın 23 yıl önce Cumartesi Anneleri için yaptığı #BeniBulAnne şarkısını Ceylan Ertem ve Kayıp yakınları Cumartesi Annelerinin 700. haftası için Ahmet Kaya ile birlikte söyledi.https://t.co/ydGweAXJXS — Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) August 23, 2018

#BeniBulAnne Dilleri yalan söyler aldılar veremezler/ Taş kesilmiş sanki buz yürekler/ Gidemem uzaklara gülüşün bu sokakta/ Bu dert beni iflah etmez heder eder — ilkay Akkaya (@kizilirmakilkay) August 23, 2018

'Çocuğum belki bir gün cıkar gelir' diye, kapısını kilitlemeyen annelerin mücadelesi sürüyor. ..#BeniBulAnne #CumartesiAnneleri700Hafta — Vural Nasuhbeyoğlu (@vuralnasuhbey) August 23, 2018