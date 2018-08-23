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Yaramazlara biraz batar!

Cumartesi Anneleri’nden 700’üncü hafta çağrısı: #BeniBulAnne

 

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini yıllardır soran Cumartesi Anneleri, 700’üncü kez bir araya gelecek.

Yurttaşlar her hafta cumartesi günü İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki Galatasaray Meydanı’nda toplanarak yakınlarının akıbetini soruyor.

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Gelecek cumartesi, 25 Ağustos’ta ise 700’üncü hafta doldurulmuş olacak. Bunun öncesinde Twitter’dan ‘#BeniBulAnne’ etiketiyle eyleme çağrı yapıldı.

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