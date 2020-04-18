Cumartesi Anneleri: Çocukların korunup güvence altına alınması devletlerin görevidir

Cumartesi Anneleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 786’ncı haftanın basın açıklamasında, gözaltında kaybedilen çocukları hatırlattı.

Fotoğraf: Twitter (Arşiv)

Corona virüsü salgını nedeniyle basın açıklamasını internetten canlı yayınlayan ve kayıplarının akıbetini soran Cumartesi Anneleri, “Salgın riskinin bizi kapattığı evlerimizi hakikat ve adalet talebimizin mekanı haline getiriyoruz” dedi.

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‘Her çocuğun şiddete karşı korunmaya hakkı vardır‘

Cumartesi Anneleri’nden Maside Ocak açıklamasında, “Türkiye’nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Çocuk Koruma Kanunu, çocukların yaşam hakkının korunmasını güvence altına almıştır. Çocukların korunması, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınması devletlerin görevidir. Her çocuğun şiddete karşı korunmaya hakkı vardır” ifadesini kullandı.

Onlarca çocuğun yaşam hakkının gözaltında kaybetme yöntemiyle ellerinden alındığını ifade eden Ocak, çocukların nasıl gözaltına alındıkları ve nasıl kaybedildikleri tanık ifadelerinde, savcılık iddianamelerinde, mahkeme tutanaklarında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında ve Meclis raporlarında yer alsa da iç hukukta cezasız bırakıldığını belirtti.

Ocak, kaybedilen çocuklar için şunları söyledi: “Tunceli Mirik Mezrası’nda ailesiyle birlikte kaybedilen üç yaşındaki Dilek Serin, Mardin Dargeçit’te kaybedilen 12 yaşındaki Davut Altunkaynak, 13 yaşındaki Seyhan Doğan, Şırnak Uludere’de kaybedilen 12 yaşındaki İlyas Diril, Hakkari Yüksekova’da kaybedilen 13 yaşındaki Münir Sarıtaş, Diyarbakır Lice’de kaybedilen 14 yaşındaki Metin Budak, 15 yaşındaki Servet İpek, 15 yaşındaki Çayan Çiçek ve kaybedilen 25 çocuğun gözaltına alındıkları reddedildi.”

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‘Bu çocukları kim kaybetti?’

“Kaybedilen çocukların akıbetleri karanlıkta bırakıldı. Failleri cezasızlıkla korundu. Kısacası gözaltında kaybedilen çocuklar için bugüne kadar adalete erişmek mümkün olmadı” diyen Ocak, adalet arayışındaki ailelerin ve insan hakları savunucularının başvurularına rağmen ilgili makamların “Bu çocukları biz kaybetmedik” cevabını verdiğini söyledi.

Adli ve siyasi makamlara seslenen Ocak, “Bizim iddialarımızı reddediyorsunuz, tanık beyanlarını, AİHM mahkumiyetlerini dikkate almıyorsunuz, TBMM raporunu göz ardı ediyorsunuz. O zaman söyleyin, bu çocukları kim kaybetti? Bu vahşi uygulamaları kim gerçekleştirdi?” dedi.

“Biz hakikat adına, adalet adına, vicdan adına bu soruları sormaya devam edeceğiz” diyen Ocak, “Gözaltında kaybedilen çocukları hatırlamaktan/hatırlatmaktan, onlar için adalet istemekten vazgeçmeyeceğiz” ifadesini kullandı.