Cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası yapılacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle yarınki cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası yapılacağını duyurdu.
AA’nın edindiği bilgiye göre, ‘Su: Hayat ve Şifa Kaynağımız’ konulu hutbe, cuma vakti Türkiye genelindeki camilerde okunacak.
Suyun bilinçli kullanılması ve israf edilmemesine ilişkin uyarıların yapılacağı hutbede, cuma namazının farzından sonra yağmur duasına geçilecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki beş gün boyunca Türkiye genelinde yağmurlu bir havanın beklendiğini açıkladı.