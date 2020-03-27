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Yaramazlara biraz batar!

Cuma sadece Beştepe Millet Camii’nde, Diyanet’in belirlediği kişilerle kılındı

Türkiye genelinde bugün sadece Ankara’daki Beştepe Millet Camii’nde, Diyanet İşleri Başkanlığı’nca belirlenen az sayıda kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı.

Fotoğraf: Dyanet TV

Diyanet’in açıklamasında bu uygulamanın ‘cuma namazına gidemediği için vatandaşların yaşadığı üzüntünün bir nebze giderilebilmesi adına’ yapıldığı belirtildi.

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Açıklama şöyle: “İslam medeniyetinin en önemli coğrafyalarından olan cennet vatanımızda, İslam toplumun şiarlarından biri olan bu ibadetin devam etmesi ve Cuma namazına gidemediği için milletimizin yaşadığı üzüntünün bir nebze giderilebilmesi adına; Türkiye’de sadece Ankara’da Beştepe Millet Camii’nde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen çok az sayıda katılımla ve salgına karşı gerekli tedbirler alınarak Cuma Namazı eda edilecektir.”

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın canlı yayında okuduğu cuma hutbesinde, corona virüsü önlemlerine dikkat çekildi.

Önlemlerin insan sağlığı için önemli olduğu ve riayet edilmesi gerektiği belirtildi. Sorumlulukları ihlal ederek tedbirsiz olmanın kul hakkı olduğu vurgulandı. Hastalık taşıyan kişinin, sağlam kişinin yanına gitmemesine dair hadis verildi.

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Namazın ardından virüsle ile ilgili dua edildi.

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