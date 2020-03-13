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Yaramazlara biraz batar!

Cuma hutbesinde de gündem ‘corona’: Namaz sonrası tokalaşmayın

Diyanet İşleri Başkanlığı bugünkü cuma hutbesini corona virüsüne ayırdı. “Kalabalık ortamlardan uzak durmaya gayret edelim” denen hutbede virüsten korunmak için önerilerde bulunuldu.

Fotoğraf: Diyanet İşleri Başkanlığı

Diyanet’in sitesinde yayınlanan hutbede yer alan önerilerden bazıları şöyle:

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*Ellerimizi her zamankinden daha fazla sabunla ve ovalayarak yıkayalım. Kirli ellerimizle ağzımıza, burnumuza ve gözümüze dokunmayalım.

*Camilerimizde ortak tespihleri kullanmak yerine parmaklarımızla ya da şahsi tespihimizle tesbihatımızı eda edelim.

*Bizler samimi ve sıcakkanlı bir milletiz. Dost ve arkadaşlarımızla musafaha eder, tokalaşır ve kucaklaşırız. Elbette bu davranışlar çok güzel ve değerlidir. Ancak bulaşıcı hastalıkların yaygın olduğu bu dönemde böyle uygulamalara ara vermek sorumluluğun ve tedbirin gereğidir.

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*Bilhassa camilerimizde yaygın olan namaz sonrası musafaha uygulamasına ara verelim. Tokalaşmadan belli bir mesafeden birbirimize gönül selamı vererek hal hatır soralım.

‘Alkol içeren maddelerin temizlikte kullanılması caiz’

Başkanlığın sitesinde yer alan ‘sıkça sorulan sorular’ bölümünde ise “Alkol içeren maddelerin temizlikte kullanılması caiz midir?” sorusuna şöyle yanıt veriliyor:

“İspirto, kolonya vb. sıvılarla, temizlik amacıyla üretilen alkollü maddelerin içilmesi haram olmakla birlikte (Buhârî, Edep, 80; Müslim, Eşribe, 73), temizlikte kullanılmaları caizdir. Namaz kılmadan önce bu ürünlerin sürüldüğü yerlerin yıkanması da gerekmez (Kâsânî, Bedâî’, V, 115; Elmalılı, Hak Dini, II, 763-764).”

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