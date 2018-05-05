‘Çukur’un repliğiymiş, Akşener’in evini bilmiyorlar: Yazılama yapanlara gözaltı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in evinin karşısına “Her an her şey olabilir” diye yazan biri çocuk iki kişi gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı adayı da olan İYİ Parti liderinin İstanbul’un Üsküdar ilçesindeki evinin karşısındaki duvara spreyle yazılan yazı tartışma yaratmıştı.

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Hürriyet’ten Çetin Aydın’ın haberine göre yazıyı yazan 23 yaşındaki Burak G. ve 14 yaşındaki E.T. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Burak G., emniyetteki sorgusunda ‘Çukur’ dizisinin repliklerini duvara yazdıklarını, herhangi bir tehdit amacı gütmediklerini söyledi. Şüpheli, Akşener’in evini de bilmediklerini savundu.

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‘Nitelikli tehdit’ suçlaması yöneltilen ikiliden çocuk olan, savcının talimatı sonrası yaşının küçük olması nedeniyle ailesine teslim edildi. E.T. pazartesi günü savcıya ifade verecek.

Burak G. emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.