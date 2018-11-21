Çukurova Üniversitesi’nde bir haftada ikinci taciz vakası, yönetim yine sessiz

Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Bölümü öğrencisi, adının sonradan S.U. olduğunu öğrendiği şahsın pantolonu açık bir şekilde durduğunu anlatarak “Sınıfa gidip eşyalarımı yerleştirip tekrar çıktım, hâlâ aynı şekilde duruyordu” dedi.

Evrensel’e konuşan öğrenci, hocalara durumu anlattığını, güvenliğe ve polise haber verdiklerini belirterek “Karakola gidip şikayetçi oldum. Karakolda tacizcinin geçmişte de bir taciz olayına karıştığı bilgisi verildi” dedi. Tacizcinin geçmişte de yine bir okulda öğrencileri taciz ettiğini söyleyen öğrenci, “Hem de yine bir okulda yapmış bunu. Ama serbest bırakılmış. Şimdi ise aynı şeyi bizim okulda yaptı. Bu kadar rahat bir şekilde üniversiteye girebilmesinin sebeplerinden biri de bu. Çünkü aynı eyleminden dolayı geçmişte herhangi bir ceza almamış” diye konuştu.

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Bir haftada ikinci taciz vakası

14 Kasım’da yemekhane önünde kadınlara bakarak mastürbasyon yapan H.C. isimli şahıs kadınların tepkileri üzerine gözaltına alınmış, ardından akli dengesi yerinde olmadığı söylenerek serbest bırakılmıştı.

Üniversite yönetimi ise konu hakkında herhangi bir bilgi vermeyeceklerini açıkladı.