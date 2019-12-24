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Yaramazlara biraz batar!

Çukurova Havalimanı’nın üst yapı işleri için ‘yap-işlet-devret’ ihalesi açıldı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Çukurova Havalimanı üstyapı tesislerinin Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli çerçevesinde yaptırılması, iç ve dış hatlar terminali ile mütemmimlerinin işletilmesi ve devrine ilişkin ihale açtı.

Fotoğraf: YouTube

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan ilana göre, geçici teminat bedeli 600 bin avro (3 milyon 950 bin lira) olarak belirlenen ihaleye 4 Şubat 2020’ye kadar teklif verilebilecek. İhale, aynı gün DHMİ Genel Müdürlüğü’nde yapılacak.

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DHMİ Genel Müdürlüğü’nce, Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Yenice beldesinde yapımına başlanan havalimanında, altyapı işlerinin yıl sonu itibariyle yüzde 65 oranında tamamlanması planlanıyor.

Yaklaşık 8 milyon metrekarelik alana inşa edilen havalimanı projesinde, 60 ve 45 metre genişliğinde, her biri 3 bin 500 metre uzunluğunda iki pist olacak. Yapım çalışmaları devam eden pistin altında yaklaşık 4 metreye kadar dolgu bulunuyor.

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