Çukurova Havalimanı’nın üst yapı işleri için ihalede teklif süresi uzatıldı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Çukurova Havalimanı üstyapı tesislerinin yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yaptırılması, iç ve dış hatlar terminali ile mütemmimlerinin işletilmesi ve devrine ilişkin ihalede teklif süresini uzattı.

Fotoğraf: YouTube

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan ilana göre, daha önce 4 Şubat’ta sona ereceği duyurulan ihalede teklif süresi bitimi 16 Mart’a ertelendi.

Reklam

Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Yenice beldesinde 2013 yılında yapımına başlanan havalimanında, altyapı işlerinin 2019 sonu itibariyle yüzde 65 oranında tamamlandığı belirtilmişti.

Yaklaşık 8 milyon metrekarelik alana inşa edilen havalimanı projesinde, 60 ve 45 metre genişliğinde, her biri 3 bin 500 metre uzunluğunda iki pist olacak. Yapım çalışmaları devam eden pistin altında yaklaşık dört metreye kadar dolgu bulunuyor.