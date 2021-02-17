Cüceloğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı: Kamera kayıtları incelenecek

Psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu’nun evinde ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, evin çevresindeki güvenlik kamera kayıtları incelenecek.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre İstanbul başsavcılığı, 83 yaşındaki Cüceloğlu’nun, dün öğle saatlerinde Beşiktaş ilçesi Akatlar’daki evinde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma başlattı.

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Soruşturma kapsamında Cüceloğlu’nun eşi Yıldız Cüceloğlu’nun evden ayrıldığını ifade ettiği saat 13:30 ila temizlik görevlisinin eve gittiği saat 14:00 arasındaki zaman diliminde, evi gösteren güvenlik kamera kayıtlarının incelenecek.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, saat 14:00 sıralarında eve giden temizlik görevlisi M.Ç.’nin Cüceloğlu’nu yerde yüzüstü gördüğünü söylediği, ekiplerin ve cumhuriyet savcısının sırtüstü vaziyette ve üzerinde çarşaf örtülmüş şekilde buldukları belirtildi.

Cüceloğlu’nun bir gözünün altında düşmeye bağlı olduğu değerlendirilen bir iz olduğu belirtildi.

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Eşinin ilk ifadesi

Olay yerinde alınan ilk ifadelerde ise Cüceloğlu’nun eşi Yıldız Cüceloğlu’nun, saat 13:30’da evden çıktığını, bilinen bir rahatsızlığı olmayan eşinin iki yıl önce kalp ameliyatı geçirdiğini anlattığı belirtildi.