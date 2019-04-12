‘Cübbeli’nin damadına İBB’den 1.8 milyonluk ihale

İstanbul Yarı Maratonu için düzenlenen ihalenin kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet Hoca‘ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün damadının şirketine verildiği bildirildi. Şirketle 3 Nisan günü, 1.8 milyon liralık sözleşme imzalanmış.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre hizmet alımı için 29 Mart 2019 tarihinde büyükşehir belediyesinin (İBB) iştiraklerinden Spor İstanbul tarafından ihale düzenlendi.

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Maliyeti 3 milyon 596 bin 626 lira olan ve iki kısımdan oluşan ihalenin 1 milyon 872 bin 300 liralık kısmı Adstation Reklam’a, 753 bin 539 liralık kısmı da Aziz Yavuz’a verildi.

Adstation Reklam Organizasyon İletişim Danışmanlık İnternet Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin ortakları ise ‘Cübbeli Ahmet Hoca‘nın damadı Esat Palazoğlu ve ağabeyi Muhittin Palazoğlu.

İstanbul Yarı Maratonu ‘Gel beraber koşalım‘ sloganıyla 7 Nisan pazar günü Tarihi Yarımada’da gerçekleştirildi.

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