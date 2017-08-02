‘Cübbeli’nin ‘Daha tehlikelisi gelmedi’ mesajının ‘meali’: Sultanahmet’e vaiz olmasını Görmez engellemiş 

Hürriyet yazarı Akif Beki, ‘Cübbeli Ahmet Hoca’ diye bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün Diyanet’teki görevi son bulan Mehmet Görmez hakkındaki ağır ifadelerini Sultanahmet Camii’nde vaizlik yapmasının engellenmesine yordu.

‘Daha tehlikelisi gelmedi’

Ünlü, Görmez’in emeklilik kararını açıklamasının ardından Twitter hesabından “Diyanet’e bundan tehlikelisi gelmemiştir diye düşünüyorum. Rabbim, vatana millete bağlı ve Ehli Sünnete sadık hayırlı bir reis nasib eylesin” mesajını paylaşmıştı.

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‘Görmez engelini aşamadığı kulağıma gelmişti’

‘Görmez’in doğruluğu Cübbeli’den belli’ başlıklı yazısının başında ‘Cübbeli’nin bu mesajına yer veren Beki şöyle devam etti: “Bir ara, Cübbeli’nin Sultanahmet’e vaiz olmak istediği ama Görmez Hoca engelini aşamadığı kulağıma gelmişti. Niye zıvanadan çıktığını açıklıyor sanki. Diyanet’i kendisinden korudu diye öfkesini dizginleyemiyor olabilir. 15 Temmuz gecesi minarelerden okuttuğu salalarla direnişin maneviyatını Cübbeli yükseltti zannedersiniz. Görmez Hoca’nın vatan, millet sevgisine dil uzatıyor. Hainlikle suçladığı yetmezmiş gibi imanını, itikadını da sorguluyor. Giderayak üzülmüş müdür Görmez? Hiç sanmam. Bilakis, doğruluğunun ispatı, onaylanması olarak almıştır.”