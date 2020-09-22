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Yaramazlara biraz batar!

‘Cübbeli’, ‘Selefi derneklerin silahlandığı’ iddiasıyla ilgili ifadeye çağrıldı

Selefi derneklerinin silahlanması hakkında iddialarda bulunan, kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet Hoca’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün ifadeye çağrıldığı belirtildi.

Fotoğraf: DHA

‘Cübbeli’, katıldığı bir TV programında yurt genelinde 2 bin Selefi yanlısı derneğin silahlandığını öne sürmüş, “Bunlardan en az 150’sini öğrendim. Savcı davet ederse isim isim anlatacağım. Bu bir vatandaşlık görevi” demişti.

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Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

CNN Türk’ten Ceylan Sever’in haberine göre, İstanbul başsavcılığı Ahmet Mahmut Ünlü’yü tebligat göndererek ifadeye çağırdı.

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