‘Cübbeli’ el yükseltti: Görmez’in imanı sorunlu 

‘Cübbeli Ahmet Hoca’ diye bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Diyanet’teki görevi son bulan Mehmet Görmez’e yönelik eleştirilerini dozunu artırarak sürdürdü.

Ünlü, Görmez’in emeklilik kararını açıklamasının ardından “Diyanet’e bundan tehlikelisi gelmemiştir diye düşünüyorum” demişti.

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‘Her lafında bir sorun var’

‘Cübbeli Ahmet’ bu kez de Facebook hesabından ‘Hadislerin kaynak alınmasını sorunlu sayan Görmez’in imanı sorunludur!’ notuyla paylaştığı videoda Diyanet’in eski başkanı hakkında sert ifadeler kullandı.

Ünlü “Bu adam sorunlu bir adam, bu adamın her lafında bir sorun var. Görüyor musunuz lafları? Sorun, sorun, sorun. Yazdığı kitapların adları sorun” diye konuştu.