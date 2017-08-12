Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

‘Cübbeli’ el yükseltti: Görmez’in imanı sorunlu 

Share13
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 14

 

‘Cübbeli Ahmet Hoca’ diye bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Diyanet’teki görevi son bulan Mehmet Görmez’e yönelik eleştirilerini dozunu artırarak sürdürdü.

Fotoğraf: DHA

Ünlü, Görmez’in emeklilik kararını açıklamasının ardından “Diyanet’e bundan tehlikelisi gelmemiştir diye düşünüyorum” demişti.

Reklam

‘Her lafında bir sorun var’

‘Cübbeli Ahmet’ bu kez de Facebook hesabından ‘Hadislerin kaynak alınmasını sorunlu sayan Görmez’in imanı sorunludur!’ notuyla paylaştığı videoda Diyanet’in eski başkanı hakkında sert ifadeler kullandı.

Ünlü “Bu adam sorunlu bir adam, bu adamın her lafında bir sorun var. Görüyor musunuz lafları? Sorun, sorun, sorun. Yazdığı kitapların adları sorun” diye konuştu.

‘Cübbeli Ahmet’ten Diyanet’e veda eden Görmez’e: Daha tehlikelisi gelmedi

‘Cübbeli’nin ‘Daha tehlikelisi gelmedi’ mesajının ‘meali’: Sultanahmet’e vaiz olmasını Görmez engellemiş


Share13
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 14

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...