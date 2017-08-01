‘Cübbeli Ahmet’ten Diyanet’e veda eden Görmez’e: Daha tehlikelisi gelmedi

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İsmailağa Cemaati’nin önde gelen isimlerinden ‘Cübbeli Ahmet Hoca’ diye bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, emekliye ayrılan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in bu görevinin son bulmasından duyduğu memnuniyeti gizlemedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta, başka bir görev istediğini ve görevden almanın söz konusu olmadığını söylediği Görmez, emeklilik dilekçesi verip Diyanet başkanlığından ayrılmıştı.

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‘Daha tehlikelisi gelmedi’

Ünlü, Görmez’in emeklilik kararını açıklamasının ardından Twitter hesabından “Diyanet’e bundan tehlikelisi gelmemiştir diye düşünüyorum. Rabbim, vatana millete bağlı ve Ehli Sünnete sadık hayırlı bir reis nasib eylesin” mesajını paylaştı.

Diyanet’e bundan tehlikelisi gelmemiştir diye düşünüyorum. Rabbim, vatana millete bağlı ve Ehli Sünnete sadık hayırlı bir reis nasib eylesin — Cübbeli Ahmet Hoca (@c_ahmethoca) 31 Temmuz 2017