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Yaramazlara biraz batar!

‘Cübbeli Ahmet Hoca’nın damadının silahları sosyal medyanın gündeminde

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İsmailağa Cemaati’nin önde gelen isimlerinden ‘Cübbeli Ahmet Hoca’ diye bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün damadının silah fotoğrafları tartışma konusu oldu.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın haberine göre Ünlü’nün damadı işadamı Muhittin Palazoğlu ve kardeşi Esat Palazoğlu, memleketleri Bolu’ya tatil için geldi.

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Ormanlık alanda atış yapan Muhittin Palazoğlu, sosyal medya hesaplarından da silahlarının fotoğraflarını paylaştı.

Palazoğlu kardeşler, Bolu’daki bir otelde bir süre konakladıktan sonra geldikleri helikopterle kentten ayrıldı.

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