‘Cübbeli Ahmet Hoca’nın damadının silahları sosyal medyanın gündeminde

İsmailağa Cemaati’nin önde gelen isimlerinden ‘Cübbeli Ahmet Hoca’ diye bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün damadının silah fotoğrafları tartışma konusu oldu.
DHA’nın haberine göre Ünlü’nün damadı işadamı Muhittin Palazoğlu ve kardeşi Esat Palazoğlu, memleketleri Bolu’ya tatil için geldi.
Ormanlık alanda atış yapan Muhittin Palazoğlu, sosyal medya hesaplarından da silahlarının fotoğraflarını paylaştı.
Palazoğlu kardeşler, Bolu’daki bir otelde bir süre konakladıktan sonra geldikleri helikopterle kentten ayrıldı.