Crown’un yapımcısı, Prenses Diana’yı canlandıracak oyuncu arıyor

İngiliz Kraliyet Ailesi’nin yaşamını konu alan ‘The Crown’ dizisi, dördüncü sezonunda 1997’de trafik kazasında ölen Galler prensesi Diana’ya da yer verecek.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Daily Mail’deki habere göre Netflix’te yayınlanan dizinin senaristi Peter Morgan, Fransa’nın başkenti Paris’te, sevgilisi Dodi el Fayed’le geçirdiği kazada ölen prensesi, ‘çaresiz ve yalnız biri’ olarak senaryoya dahil edecek.

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Prenses Diana’yı canlandırmak için oyuncu arayan dizi ekibi, ”Yetenekli ve genç bir oyuncu arıyoruz. İzleyiciyi büyüleyecek genç bir yıldıza ihtiyacımız var” ifadelerinin yer aldığı bir ilan yayınladı. Adaylar arasında Britanyalı oyuncu Florence Pugh ve Bohemian Rhapsody’de rol alan ABD’li Lucy Boynton da yer alıyor.

Netflix yetkilileri, kayınvalidesi Kraliçe 2’nci Elizabeth ve kayınpederi Prens Philip’le yıldızı barışmayan prensesin ‘dizide yansıtılacak yüzü’nün hayranlarının tepkisini çekme ihtimali olsa da geri adım atılmayacağını söyledi.

Dizinin üçüncü sezonunun çekimleri geçen ay tamamlandı, temmuz ayında yayınlanması planlanıyor.